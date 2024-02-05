Dolgun maaşla KPSS şartsız bekçi alımı başladı! O tarihe kadar süre verildi!

İŞKUR Bekçi Alımı İlanlarına Ulaşma Adımları:

İŞKUR'un resmi web sitesi www.iskur.gov.tr adresine gidin. Bu site üzerinden iş arama, iş ilanlarına ulaşma ve online başvuru yapma gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada yer alan "İş Arama" veya "İş İlanları" bölümüne tıklayın. Bu bölüm, açık iş pozisyonlarını ve güncel iş ilanlarını içerir.

Açılan sayfada, iş arama kriterlerini belirlemek için çeşitli filtreleme seçenekleri bulunur. İş türü, şehir, çalışma alanı gibi kriterleri doldurarak aramanızı daraltabilirsiniz. Eğer doğrudan "bekçi" pozisyonu için arama yapmak istiyorsanız, "Meslek" veya "İş Kodu" alanına "bekçi" veya ilgili iş kodunu (örneğin, 11294) yazabilirsiniz.