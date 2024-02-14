SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartsız ilanlar geldi: İlkokul mezunu ve 20 bin TL maaş hayaliniz gerçek oluyor!

2024 yılı, en az ilkokul mezunu olan adaylar için kamu sektöründe iş bulma umudunu artırıyor. Türkiye'nin birçok belediyesi ve kamu kurumu, KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, farklı eğitim seviyelerinden adaylara yeni fırsatlar sunarak daha kapsayıcı bir istihdam politikası oluşturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:36 Güncelleme 14 Şubat 2024, 11:02
KPSS şartsız ilanlar geldi: İlkokul mezunu ve 20 bin TL maaş hayaliniz gerçek oluyor!

En az ilkokul mezunu olanlar için müthiş bir haberimiz var! 2024 yılı itibarıyla birçok belediye, KPSS şartı aramadan personel ve işçi alımı yapıyor. Bu, iş arayan vatandaşlar için eşsiz bir fırsat!

Hangi Belediyeler Personel Alıyor?

İŞKUR'da şu anda personel alımı yapan bazı belediyeler şunlardır:

  • İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. (Son Başvuru Tarihi: 14.02.2024)
  • İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 24.02.2024)
  • İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 28.02.2024)
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş (Son Başvuru Tarihi: 14.02.2024)

  • Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. (Son Başvuru Tarihi: 31.03.2024)
  • İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş (Son Başvuru Tarihi: 13.02.2024)
  • Adana Feke Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (Son Başvuru Tarihi: 14.02.2024)
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (Son Başvuru Tarihi: 16.02.2024)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru şartları belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak aranan şartlar şunlardır:

  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Türk Vatandaşı olmak
  • Arşiv kaydı temiz olmak
  • Kamu görevinden ayrılma sebebiyle ilişiği kesilmemiş olmak
  • Sağlık durumunun işe uygun olduğuna dair sağlık raporu almak
  • Bazı pozisyonlar için ehliyet ve/veya mesleki yeterlilik belgesi

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya belediyelerin kendi web siteleri ve personel alım ilanlarında belirtilen adreslere elden yapılabilir.

İşte size başvuru sürecini adım adım anlatan bir rehber:

  1. İlgili belediyenin web sitesini veya İŞKUR'u ziyaret edin.
  2. Personel alım ilanlarını inceleyin ve aradığınız pozisyonu bulun.
  3. İlanın detaylarını ve başvuru şartlarını dikkatlice okuyun.
  4. Gerekli belgeleri hazırlayın.
  5. Başvuruyu online veya elden yapın.

Gerekli Belgeler:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma veya öğrenci belgesi fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • Sağlık raporu
  • Ehliyet ve/veya mesleki yeterlilik belgesi (varsa)

Daha Fazla Bilgi İçin:

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! Uzman isim canlı yayında açıkladı: Heyelan değil patlama
CHP’den aday belirleme krizine ilişkin ’kurultay hesaplaşması’ itirafı! Kaosu ’değişim’le maskelediler... İstifalar peş peşe
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! 12 yıl sonra kritik ziyaret
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor
Çağlayan’daki terör saldırısında Can Atalay detayı! ’Sokağa çıkın’ çağrısından 6 gün sonra gerçekleşen hain eylemin hedefi onlar mıydı?
Berat Albayrak’a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV’ye sert tepki: Müfteriliğin sonu zillettir
Emekliye ikramiye takvimi! Artış için hangi formüller masada? Ne zaman yasalaşacak ve ödenecek? Aylık bağlama işlemi yetişemeyen de alacak mı?
FETÖ ve PKK’ya yargı darbesi | İki önemli düzenleme yolda! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları hızlı bir şekilde satılacak
İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı İmambakır Üküş’ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor! İki şirkete ceza yağdı
MEB açıkladı | Ara tatil uygulaması devam edecek! Okul günü uzayacak
Batı basını bir kez daha Pasifik’i işaret etti: Pekin savaş gemisi üretirken ABD emekliye ayırıyor! Hangi ülke savaşa hazır? İşte, ABD ve Çin’in askeri gücü
SON DAKİKA