İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Tarım işçisi alımı kadro dağılımı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı için son dakika açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için adaylar özel-genel şartları, başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgilerini merak ediyor. İşte, detaylar:

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA! TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.