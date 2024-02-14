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İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Tarım işçisi alımı kadro dağılımı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni işçi alımlarıyla gündeme gelerek istihdam alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 1500 tarım işçisi alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın liderliğindeki bakanlık ekibi tarafından yapılan stratejik bir planlama doğrultusunda hayata geçirilecek. Ülke genelinde tarım sektörünün önemi her geçen gün artarken, bu alımların tarım sektörüne olan destek ve katkısının büyük olduğu belirtiliyor. 1500 işçi alımı gerçekleştirecek. İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:14 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:14
İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Tarım işçisi alımı kadro dağılımı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı için son dakika açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için adaylar özel-genel şartları, başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgilerini merak ediyor. İşte, detaylar:

BAKAN YUMAKLI'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca taşra teşkilatında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13 Şubat- 19 Şubat tarihlerinde ilanda olacak. Bakan Yumaklı açıklamasında 13 Şubat- 19 Şubat ilanların İŞKUR'da olacağını belirtti. İşçi alımı başvurularına ilişkin tarih açıklaması henüz bulunmuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı ilanı yayınlandıktan sonra alım yapılacak mesleklerin kadro dağılımı, özel, genel şartlar belli olacak.

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