👩🏻‍🏫 2024 öğretmen atama kontenjanları! Branş dağılımı ve KPSS puanı belli oldu mu? Bu sene kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Ek atama olacak mı?

'MUTLAKA OLACAK'
Öte yandan Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.
KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.