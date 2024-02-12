👩🏻‍🏫 2024 öğretmen atama kontenjanları! Branş dağılımı ve KPSS puanı belli oldu mu? Bu sene kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Ek atama olacak mı?

2024 yılında yapılacak olan öğretmen atamalarıyla ilgili heyecan artarken, kontenjanlar, kadrolar ve branş dağılımları merakla bekleniyor. Özellikle eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik başvurularına yönelik geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Bakan Tekin'in "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." şeklindeki ifadesi, atama sürecine ilişkin önemli ipuçları verdi.





Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."