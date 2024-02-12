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👩🏻‍🏫 2024 öğretmen atama kontenjanları! Branş dağılımı ve KPSS puanı belli oldu mu? Bu sene kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Ek atama olacak mı?

Yeni yıl ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin kontenjanlar ve kadrolar, son dakika açıklamaları ile yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kabine Toplantısı'na işaret etmesi, gözleri Beştepe'ye çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, öğretmen atama takviminin ele alınması bekleniyor. Peki, öğretmen ataması branş dağılımı ve puanlar belli oldu mu? Bu sene kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Ek atama olacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 13:20 Güncelleme 12 Şubat 2024, 13:20
👩🏻‍🏫 2024 öğretmen atama kontenjanları! Branş dağılımı ve KPSS puanı belli oldu mu? Bu sene kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Ek atama olacak mı?

2024 yılında yapılacak olan öğretmen atamalarıyla ilgili heyecan artarken, kontenjanlar, kadrolar ve branş dağılımları merakla bekleniyor. Özellikle eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik başvurularına yönelik geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Bakan Tekin'in "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." şeklindeki ifadesi, atama sürecine ilişkin önemli ipuçları verdi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.



Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."


'MUTLAKA OLACAK'

Öte yandan Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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