Zabıta olmak isteyene fırsat geldi: KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açıldı

Meram Belediyesi, bu alım ile kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve kamu düzeninin korunmasını hedeflemektedir. Zabıta memuru olmak isteyen adaylar, belirtilen şartları taşıyor ve gerekli belgeleri hazırlıyorsa, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalıdır. Bu, hem kariyer yollarında önemli bir adım olacak hem de toplum hizmetinde bulunma fırsatı sunacaktır.
Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuruları
Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 zabıta memuru kadrosu için alımlar yapılacak. Bu alımlar için belirlenen KPSS puan sınırı 60 olarak açıklandı. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak, kamu düzeninin korunmasında önemli bir rol üstlenebilirler.
Başvuru Şartları
Zabıta memuru olabilmek için adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu kapsamında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Askerlik ile ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
- Bedensel veya akıl sağlığı yönünden herhangi bir engelinin bulunmamak,
- İlan edilen diğer başvuru şartlarını taşımak.