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Zabıta olmak isteyene fırsat geldi: KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açıldı

Meram Belediyesi, kamu hizmetlerinde görev almak üzere 10 zabıta memuru alacağını duyurdu. Bu alımda adayların 60 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor. Adayların başvurularını 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapmaları bekleniyor. Başvuru şartları ve detayları ise belediyenin resmi internet sitesinde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 10:05 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:05
Zabıta olmak isteyene fırsat geldi: KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açıldı

Meram Belediyesi, bu alım ile kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve kamu düzeninin korunmasını hedeflemektedir. Zabıta memuru olmak isteyen adaylar, belirtilen şartları taşıyor ve gerekli belgeleri hazırlıyorsa, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalıdır. Bu, hem kariyer yollarında önemli bir adım olacak hem de toplum hizmetinde bulunma fırsatı sunacaktır.

Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuruları

Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 zabıta memuru kadrosu için alımlar yapılacak. Bu alımlar için belirlenen KPSS puan sınırı 60 olarak açıklandı. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak, kamu düzeninin korunmasında önemli bir rol üstlenebilirler.

Başvuru Şartları

Zabıta memuru olabilmek için adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu kapsamında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  • Askerlik ile ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
  • Bedensel veya akıl sağlığı yönünden herhangi bir engelinin bulunmamak,
  • İlan edilen diğer başvuru şartlarını taşımak.

Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinde adayların sunmaları gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  • KPSS sonuç belgesi,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru İşlemleri

Adayların başvurularını 12-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, başvuruların Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerekiyor. Başvuru için adres şu şekilde belirtilmiştir: Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA.

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