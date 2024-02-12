Zabıta olmak isteyene fırsat geldi: KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açıldı

Meram Belediyesi, bu alım ile kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve kamu düzeninin korunmasını hedeflemektedir. Zabıta memuru olmak isteyen adaylar, belirtilen şartları taşıyor ve gerekli belgeleri hazırlıyorsa, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalıdır. Bu, hem kariyer yollarında önemli bir adım olacak hem de toplum hizmetinde bulunma fırsatı sunacaktır.