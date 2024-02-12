Kamuya 12-29 2024 Şubat KPSS’li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte güncel ilan listesi

İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı giriş (sözlü) sınav duyurusu yaptı.
Adli Tıp Kurumu
Adli Tıp Kurumu, sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, denetçi yardımcısı ve uzman yardımcısı giriş sınav ilanlarını paylaştı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)
SEDDK, yurt dışına gönderilecek personel ile ilgili duyurusunu yayımladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığı, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personele ilişkin duyuruyu paylaştı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personel duyurusunu yayımladı.
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