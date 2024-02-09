MEB Öğretmen atama takvimi 2024! Öğretmenlik atama puanları ve kontenjanları nasıl? Branş ve yerleştirme kura tarihleri

Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi ve diğer kamuoyu duyuru kanallarını yakından takip ederek atama takvimi ile ilgili güncel bilgilere erişecekler.
Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi ve diğer kamuoyu duyuru kanallarını yakından takip ederek atama takvimi ile ilgili güncel bilgilere erişecekler.
YUSUF TEKİN'DEN ATAMA MÜJDESİ!
Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.
Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:
"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki Kabine Toplantısında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.
KONTENJAN BİLGİSİ VE BRANŞ DAĞILIMI
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.