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Şubat ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak 2024? Öğretmenlerin zamlı ek ders ücreti ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama

Son dönemde memur maaşlarına yapılan artışların ardından, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri de gündeme oturdu. Son dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen ek ders ücretleri öğretmenlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024 yılında yapılması beklenen ek ders ücreti ödemeleri özellikle öğretmenler arasında merak konusu haline geldi. Peki, 2024 ek ders ücretleri ne kadar olacak ve ne zaman yatırılacak?

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme 12 Şubat 2024, 11:55
Şubat ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak 2024? Öğretmenlerin zamlı ek ders ücreti ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama

Öğretmenler, ek ders ücretlerini beklerken, ne zaman yatacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladılar. Özellikle Şubat ayı ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Son olarak 8 Ocak Pazartesi günü itibariyle birçok öğretmenin ek ders ücreti hesaplarına geçti.

Şubat ayı için henüz açıklama gelmedi.

Türk Eğitim Sen, ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırılması için topladıkları 157 bin imzayı Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, konuyla ilgili "Ek ders ücret ödeme katsayısının gündüz öğretimi için 140'tan 280'e, gece öğretimi için 150'den 300'e yükseltilmesi için gerçekleştirilen kampanyamızda toplanan imzaları Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci'ye ilettik" dedi.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Temmuz ayındaki ara zammın ardından, kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ücrette yüzde 25'lik bir artış yapıldı ve saatlik ek ders ücreti 75.15 TL'ye ulaştı.

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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