ENGELLİ MEMUR ATAMA SONUÇLARI 2024! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2.392 engelli memur yerleştirme sonuçları!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci tamamlandı ve şimdi adaylar, 2024 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleşmek için gün sayan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyorlar. İşte, son durum!
BAKAN MAHİNUR GÖKTAŞ AÇIKLADI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında EKPSS tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor.
EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.