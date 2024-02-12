ENGELLİ MEMUR ATAMA SONUÇLARI 2024! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2.392 engelli memur yerleştirme sonuçları!

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.