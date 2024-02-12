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ENGELLİ MEMUR ATAMA SONUÇLARI 2024! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2.392 engelli memur yerleştirme sonuçları!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanması için adaylar büyük bir heyecanla beklemeye devam ediyorlar. 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyorlar. Özellikle kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih sonuçlarının belirlenmesi, adaylar arasında büyük bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 07:34 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:34
ENGELLİ MEMUR ATAMA SONUÇLARI 2024! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2.392 engelli memur yerleştirme sonuçları!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci tamamlandı ve şimdi adaylar, 2024 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleşmek için gün sayan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyorlar. İşte, son durum!

BAKAN MAHİNUR GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında EKPSS tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor.

EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

2024 EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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