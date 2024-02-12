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KPSS şartsız İŞKUR ile hizmetli ve temizlik görevlisi alımı başladı: İşte başvuru yapabileceğiniz iller, başvuru şartları!

Türkiye genelindeki hastaneler ve sağlık kuruluşları, kadrolarındaki boşlukları doldurmak üzere hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarında personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın gerçekleştirilmekte olup, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. İş arayanlar, bu fırsattan yararlanarak sağlık sektöründe istihdam edilmek için başvuruda bulunabilirler.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:56 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:56
KPSS şartsız İŞKUR ile hizmetli ve temizlik görevlisi alımı başladı: İşte başvuru yapabileceğiniz iller, başvuru şartları!

Hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları, sağlık kuruluşlarında temizlik ve düzenin sağlanması, hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olunması gibi önemli görevleri içermektedir. İŞKUR, hastanelere hizmetli ve temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR'un e-şube sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylar, İŞKUR'un iş ilanları kısmından ilgilendikleri kadroyu seçerek başvuruda bulunabilirler. Alım yapılacak personel ve işçiler için belirlenen şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İŞKUR'a kayıtlı olma ve sağlık sorunu olmaması gibi kriterler yer almakta.

KPSS'siz Personel Alımı: Hastaneler ve Sağlık Kuruluşlarından Fırsatlar

Hastaneler ve sağlık kuruluşları, özellikle hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, özellikle iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülmekte. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara göre, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı olması, herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Ayrıca, adayların kadronun gerektirdiği işleri eksiksiz ve titiz bir şekilde yapabilecek olmaları bekleniyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi alımı için başvurular, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya doğrudan hastanelere giderek yapılabilmektedir. Online başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un internet sitesindeki adımları takip ederek ilgilendikleri ilanlara başvuruda bulunabilirler. Adaylar, iş arama sayfasında aradıkları pozisyonu yazıp "ARA" butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Hizmetli ve temizlik görevlisi alımı başvurusu için tıklayınız

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