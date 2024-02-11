GİB 1271 işçi alımı başvuruları ne zaman 2024? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Sınav tarihleri...





- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihindeveya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarınınbirinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.