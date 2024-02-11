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GİB 1271 işçi alımı başvuruları ne zaman 2024? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Sınav tarihleri...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bin 271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için ilan verdi. İlan kapsamında başvuruda bulunacak adayların KPSS puan türlerine göre değerlendirileceği ve olumlu değerlendirilen adayların yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacağı açıklandı. Peki, GİB 1271 işçi alımı başvuruları ne zaman 2024? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 15:54 Güncelleme 11 Şubat 2024, 15:55
GİB 1271 işçi alımı başvuruları ne zaman 2024? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Sınav tarihleri...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılında personel alımlarına devam ediyor. KPSS'den 65 ve üzeri puan alan adayların başvurularının kabul edileceği GİB 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için giriş belgeleri, gib.gov.tr adresinden erişime açılacak.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gelir Uzmanı Yardımcısı alımına dair başvurular 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe tarihleri arasında http://sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden olacak.

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idaribilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllıkfakültelerden birini bitirmiş olmak,



- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihindeveya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarınınbirinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ

Yazılı ve sözlü şekilde olacak Gelir İdaresi Başkanlığı sınavları 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da olacak.

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