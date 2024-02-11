GİB 1271 işçi alımı başvuruları ne zaman 2024? Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Sınav tarihleri...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılında personel alımlarına devam ediyor. KPSS'den 65 ve üzeri puan alan adayların başvurularının kabul edileceği GİB 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için giriş belgeleri, gib.gov.tr adresinden erişime açılacak.
GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gelir Uzmanı Yardımcısı alımına dair başvurular 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe tarihleri arasında http://sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden olacak.
GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idaribilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllıkfakültelerden birini bitirmiş olmak,