26 günlüğüne 16.978 lira harçlık verilmeye başlandı: 18-29 yaşındakiler alabilirler

İŞKUR'un sunduğu iş başı eğitim programları, iş arayan bireylerin mesleki yetkinliklerini artırarak iş dünyasına ilk adımlarını atmalarını kolaylaştırır. Geçen yıl bu programlardan on binlerce kişi faydalanırken, asgari ücretin artmasıyla birlikte programlara olan ilgi daha da arttı. Eğitim dönemi boyunca, gençlere günlük olarak 326 ile 719 TL arasında değişen tutarlarda harçlık veriliyor. Bu durum, katılımcıların mesleki beceriler edinmelerinin yanı sıra maddi anlamda da desteklenmelerini sağlıyor.