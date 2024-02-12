26 günlüğüne 16.978 lira harçlık verilmeye başlandı: 18-29 yaşındakiler alabilirler

İŞKUR'un sunduğu iş başı eğitim programları, iş arayan bireylerin mesleki yetkinliklerini artırarak iş dünyasına ilk adımlarını atmalarını kolaylaştırır. Geçen yıl bu programlardan on binlerce kişi faydalanırken, asgari ücretin artmasıyla birlikte programlara olan ilgi daha da arttı. Eğitim dönemi boyunca, gençlere günlük olarak 326 ile 719 TL arasında değişen tutarlarda harçlık veriliyor. Bu durum, katılımcıların mesleki beceriler edinmelerinin yanı sıra maddi anlamda da desteklenmelerini sağlıyor.
Programın Sağladığı Maddi Destek
İş başı eğitim programına katılan bireylere, katıldıkları gün sayısına göre çeşitli oranlarda maddi destek sunulmaktadır. İş arayanlar, öğrenciler ve işsizlik ödeneği alan bireyler farklı kategoriler altında değerlendirilerek, günlük 326,97 TL ile 719,32 TL arasında değişen miktarlarda harçlık alabilmektedirler. Bu destekler, katılımcıların eğitim süreçlerinde maddi bir güvence altında olmalarını sağlıyor.
Karşılanabilecek Giderler ve Ödenekler
Programa katılan vatandaşlara, eğitim süreçlerinde karşılanacak giderler ve sağlanacak ödenekler konusunda net bilgiler sunulmaktadır. İş arayan statüsündeki katılımcılara, öğrencilere ve işsizlik ödeneği alan bireylere farklı oranlarda günlük ödemeler yapılmaktadır. Özellikle geleceğin meslekleri kapsamında düzenlenen programlarda katılımcılara daha yüksek miktarlarda cep harçlığı ödeniyor.