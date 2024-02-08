8-21 Şubat TYP personel alımı ilanları çıktı! KPSS’siz sınavsız puansız: İŞKUR 21 ilde mührü bastı! 17.002 TL maaşla temizlikçi, güvelik görevlisi...

Yasaklılık Durumları

TYP'den mazeretsiz ayrılanlar veya kendi kusuruyla ilişiği kesilenler, 24 ay süreyle yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Bir TYP sonrası, İŞKUR'un teklif ettiği işleri kabul etmeyenler aynı şekilde 24 ay boyunca yeni bir TYP'ye başvuramaz.

Yükleniciler, katılımcıların şartlara uygunluğunu denetler ve bu sorumluluğu yerine getirmezse oluşacak fazla veya yersiz ödemeler yasal faiziyle yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca, sosyal güvenlik ve vergi ödemelerini yapmaları gerekir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yükleniciye belirli bir süre yasaklık uygulanabilir.

Toplum Yararına Programlar, işsizler için geçici bir çözüm sunarken, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlayan önemli bir araçtır. Bu programlar, iş arayan bireyler için iş disiplini kazanma ve geçici gelir elde etme fırsatı sunar.