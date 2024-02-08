8-21 Şubat TYP personel alımı ilanları çıktı! KPSS’siz sınavsız puansız: İŞKUR 21 ilde mührü bastı! 17.002 TL maaşla temizlikçi, güvelik görevlisi...

21 şehirdeki Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde 349 personel alımı için ilanlar yayımlandı. İŞKUR, bu ilanlara başvuracak personelleri Toplum Yararına Program kapsamında Geçici madde 5 ile istihdam edecek. İşte TYP alımlarına dair merak edilenler...
21 şehirdeki Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde 349 personel alımı için ilanlar yayımlandı. İŞKUR, bu ilanlara başvuracak personelleri Toplum Yararına Program kapsamında Geçici madde 5 ile istihdam edecek. İşte TYP alımlarına dair merak edilenler...
GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜ DUYURUSU
TYP (İŞKUR) Başvurusu
İlimiz Merkez ve İlçe Müftülükleri bünyesinde münhal bulunan imam hatip kadrolarına, TYP (İŞKUR) kapsamında 1 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında 6 ay süreli (geçici) cami görevlisi(erkek) alınacaktır.
Görevlendirilmelerde öncelik sırası aşağıdaki gibi olacaktır.
• 2022 KPSS (DHBT) sınavına girenlere öncelik verilecek.
• Sınava girmediyse; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans, İmam Hatip Lisesi veya Hafız olmak ile İmam hatiplik yapacak nitelikte olanlara öncelik verilecek.
• İl Müftülüğü tarafından yapılacak Mülakat neticesinde 70 ve üzeri puan alıp, mülakat puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle görevlendirmeler yapılacaktır.
• Puanların eşit olması durumunda tahsili yüksek olana, bunun eşit olması durumunda hafız olana, bunun eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
Not:
Şartları taşıyanların, 5-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Gümüşhane İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yaparak mülakat için 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 9'da il müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİĞER İLLERDE TYP ALIMI KADROLARI
Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı müftülükler ve Göç İdaresi Başkanlıkları'nın ilan yayınladığı iller ve alınacak personel sayıları şunlardır:
Uşak - 14 Kişi
Edirne - 21 Kişi
Iğdır - 5 Kişi
İzmir - 26 Kişi
Gaziantep - 16 Kişi
Artvin - 34 Kişi
Çankırı - 30 Kişi
İstanbul - 13 Kişi
Bilecik - 11 Kişi
Antalya - 19 Kişi
Çanakkale - 15 Kişi
Tokat - 27 Kişi
Aydın - 21 Kişi
Burdur - 12 Kişi
Antalya - 19 Kişi
Çorum - 5 Kişi
Gümüşhane - 18 Kişi
Eskişehir - 22 Kişi
Ardahan - 13 Kişi
Kütahya - 8 Kişi
Muş - 5 Kişi
Bu illerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı müftülükler ve Göç İdaresi Başkanlıkları'na personel alımı yapılacaktır.
TYP ALIMLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplum Yararına Programlar (TYP), işsiz bireyler için önemli bir geçici istihdam ve gelir desteği kaynağıdır. İŞKUR ve kamu kurumları işbirliğiyle yürütülen bu programlar, afet, salgın gibi acil durumlarda ve sosyal kriz zamanlarında kamu hizmetlerinin desteklenmesini amaçlar. Bu programlar, özellikle işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürmelerini ve geçici de olsa bir gelir elde etmelerini sağlayarak toplumsal yarar sunar.
TYP Ne Zaman Devreye Girer?
Toplum Yararına Programlar, şu durumlarda aktif hale gelir:
Doğal afetler
Salgın hastalıklar
Acil durumlar
Sosyal krizler
Diğer zorunlu sebepler
Bu programlar, toplumun ihtiyaç duyduğu dönemlerde hızlı ve etkili bir çözüm sunar.
Katılım Koşulları
TYP'ye katılmak isteyen bireylerin karşılaması gereken bazı temel şartlar vardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İŞKUR'a kayıtlı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 4/a (eski adıyla SSK) veya 4/c (Bağ-Kur) kapsamında bildirilmemiş olmak,
Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
Katılımcı Seçimi
Katılımcıların seçimi, programın niteliğine bağlı olarak değişik yöntemlerle yapılır:
Noter kurası,
Liste yöntemi,
%80 noter kurası ve %20 liste yöntemi.
Özellikle istihdamı zor gruplara bu programlardan yararlanmada öncelik tanınır. Bunlar arasında kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar yer alır.
Katılımcılara Yapılan Ödemeler
TYP katılımcılarına, çalıştıkları gün sayısı kadar asgari ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödeme, İş Kanunu'na uygun şekilde belirlenir.
Program Süresi ve Çalışma Saatleri
Her TYP'nin uygulama süresi maksimum 6 aydır.
Haftalık çalışma süresi 45 saattir.
Bir kişi, hayatı boyunca en fazla 9 ay TYP'den yararlanabilir.
İzin ve Devamsızlık Hakları
Katılımcılar, program süresince 5 gün ücretsiz izin hakkına sahiptir. Bu süre zarfında herhangi bir ücret ödenmez.
Yasaklılık Durumları
TYP'den mazeretsiz ayrılanlar veya kendi kusuruyla ilişiği kesilenler, 24 ay süreyle yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Bir TYP sonrası, İŞKUR'un teklif ettiği işleri kabul etmeyenler aynı şekilde 24 ay boyunca yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Yükleniciler, katılımcıların şartlara uygunluğunu denetler ve bu sorumluluğu yerine getirmezse oluşacak fazla veya yersiz ödemeler yasal faiziyle yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca, sosyal güvenlik ve vergi ödemelerini yapmaları gerekir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yükleniciye belirli bir süre yasaklık uygulanabilir.
Toplum Yararına Programlar, işsizler için geçici bir çözüm sunarken, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlayan önemli bir araçtır. Bu programlar, iş arayan bireyler için iş disiplini kazanma ve geçici gelir elde etme fırsatı sunar.