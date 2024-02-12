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12-29 Şubat İŞKUR iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu yüzlerce garson (servis elemanı) alım başvuru şartları açıklandı

İŞKUR, Türkiye'de istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetler yürüten önemli bir kamu kuruluşudur. İŞKUR tarafından açıklanan 532 garson alımı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelerde istihdam olanağı sağlayacak. İlanlar, İstanbul, Bursa, Burdur, Sinop, Trabzon, Mersin, Ankara ve Kocaeli gibi çeşitli illerde yayımlanmıştır. Her bir ilan için belirlenen referans numaraları, başvuruların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamakta ve adayların ilgilendikleri pozisyonlara kolayca ulaşmalarına olanak tanınıyor.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 10:18 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:18
12-29 Şubat İŞKUR iş ilanları geldi! En az ilköğretim mezunu yüzlerce garson servis elemanı alım başvuru şartları açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), tüm ülke çapında toplam 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için kapsamlı bir personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu geniş çaplı istihdam fırsatı, iş arayan bireylere sektörde kendileri için bir yer edinme şansı sunuyor. Özellikle, İŞKUR tarafından yapılan bu alımda "En az ilköğretim mezunu olmak üzere 532 garson (servis elemanı) alımı için başvuru koşulları nelerdir?" sorusu merak konusu oluyor.

Garson Alımı İlanları ve Başvuru Detayları

İŞKUR tarafından açıklanan 532 garson alımı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelerde istihdam olanağı sağlayacak. İlanlar, İstanbul, Bursa, Burdur, Sinop, Trabzon, Mersin, Ankara ve Kocaeli gibi çeşitli illerde yayımlanmıştır. Her bir ilan için belirlenen referans numaraları, başvuruların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamakta ve adayların ilgilendikleri pozisyonlara kolayca ulaşmalarına olanak tanınıyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

Garson alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların, İŞKUR üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şartları ilan detaylarına göre değişiklik gösterse de genel olarak adaylardan bazı temel nitelikler ve belgeler istenmektedir. Adayların, ilgili mesleki deneyime sahip olmaları, belirli yaş aralıklarında olmaları ve gerekli sağlık koşullarını karşılamaları gibi şartlar aranabilir.

İŞKUR'un Açıkladığı Servis Elemanı (Garson) Alım İlanları Sıralı Listesi:

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 10.02.2024, Ref. No: 00008030021

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028176

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028394

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008028633

Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008028692

Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029091

Servis Elemanı (Garson), SİNOP, 9.02.2024, Ref. No: 00008029172

Servis Elemanı (Garson), İSTANBUL, 9.02.2024, Ref. No: 00008029351

Servis Elemanı (Garson), BURDUR, 9.02.2024, Ref. No: 00008029486

Servis Elemanı (Garson), BURSA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029597

Servis Elemanı (Garson), TRABZON, 9.02.2024, Ref. No: 00008029703

Servis Elemanı (Garson), MERSİN, 9.02.2024, Ref. No: 00008029783

Servis Elemanı (Garson), ANKARA, 9.02.2024, Ref. No: 00008029915

Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008045564

Servis Elemanı (Garson), KOCAELİ, 9.02.2024, Ref. No: 00008053540

Bu listeye göre, İŞKUR Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 532 servis elemanı (garson) pozisyonu için alım yapacağını duyurmuştur. Her ilanın referans numarası, başvuruların doğru yönlendirilmesi için önemlidir ve adayların başvurularını bu numaralar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Başvuru yapmak için tıklayınız

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