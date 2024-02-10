2024 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI | 1. Dönem bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? Kadrolar...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili araştırmaların artmasıyla birlikte, Bekçi alımı 2024 ne zaman sorusu da yoğun ilgi görmeye başladı. Bekçi olmak isteyen adaylar, bekçilik başvuru şartlarını ve tarihlerini merak ediyorlar. İşte konuya ilişkin son güncel durum...
2024 yılı bekçi alımları ne zaman başlayacak?
2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni açıklamaların gelmesi durumunda haberimize ek bilgiler ekleyeceğiz.
BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?
2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Başvuru yapılan il sınırları içerisinde son bir yıldan fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini tamamlamış olmak,