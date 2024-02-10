2024 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI | 1. Dönem bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? Kadrolar...

g) 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak, i) Türk toplumunda kötü şöhrete sahip olmamak, j) Kamu haklarından mahrum olmamak, k) Memuriyete engel bir durumun bulunmaması, l) Silah taşıma veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması, m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,



n) Adayın ve eşinin belirli yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik yapmamış olması,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

p) Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütlerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.