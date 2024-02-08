SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı için planladığı 7 bin 158 personel alımı için tercih işlemleri tamamlandı ve şimdi adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruyu takip ediyorlar. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 13:09 Güncelleme 08 Şubat 2024, 13:09
KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, KPSS 2024/4 tercihlerini tamamlayan adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

KPSS TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.



7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane! Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn İstanbul’a geldi
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
SON DAKİKA