KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, KPSS 2024/4 tercihlerini tamamlayan adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, KPSS 2024/4 tercihlerini tamamlayan adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.
KPSS TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.
KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.