KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama!

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.