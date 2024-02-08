DSİ 2024 KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

2024 itibariyle en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL olarak belirlendi bu nedenle DSİde güncel maaşların en az en düşük memur maaşı olacağı tahmin ediliyor. Ancak ödemeler bölge müdürlüklerine ve şehirlere göre değişiklik gösterebilmektedir.