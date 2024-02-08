İŞKUR'un son açıklamaları, iş arayanlar için sevindirici haberler getiriyor. Kamu personel alımları kapsamında, Devlet Su İşleri bünyesinde çeşitli kadrolarda iş imkanları sunulacak. İŞKUR'un açık iş ilan bölümünde yer alan duyurulara göre, Devlet Su İşleri tarafından yapılan kamu personel alımları başladı. İşte İŞKUR 2024 DSİ personel alımı ilanları...
İŞKUR DSİ personel alımı ilanları
BEDEN İŞÇİSİ ALIMI
🔴 İlan şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr veya hizmet noktalarından yapabilirler.
🔴 Asıl ve yedek adaylar noter kurasıyla belirlenir.
🔴 Listeye giren adaylar ilan şartlarını belgelemekle yükümlüdürler.
🔴 Sınav bilgileri kamu kurumunun internet sitesinde duyurulur, posta yoluyla tebligat yapılmaz.
🔴 Öncelik hakkına sahip adaylar, davet edilme durumunda mücbir sebepler dışında icabet etmelidirler.
🔴 Başvurularda ADNKS kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır, adres değişiklikleri e-Devlet veya Nüfus Müdürlüklerinden raporla belgelendirilmelidir.
🔴 Gerçeğe aykırı belge verenlerin başvuruları geçersiz sayılabilir.
📢 2024 ŞUBAT AYI İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR DSİ beden işçisi alımı şartları
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylar, özel başvuru şartlarının yanı sıra belirtilen şu genel şartları da taşımak zorundadır:
🔶 TC vatandaşı olmak
🔶 En az 18 yaşını tamamlamış olmak (Üst yaş sınırı ilanlara göre değişkenlik gösterebiliyor)
🔶 Kamu haklarından mahkum olmamak
🔶 Görevini yapacak ilin sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
🔶 Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek
🔶 Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının olmaması