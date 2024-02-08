SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

32 bin 861 TL maaşla KPSS'siz lise mezunu ACİL ARANIYOR! Beden işçisi, büro personeli, memur...

İş arayışında olan adayların, başvuru yapmadan önce ilanlardaki ayrıntıları titizlikle gözden geçirmeleri ve kendilerinin ilan edilen pozisyon için gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarını belirlemeleri büyük önem arz ediyor. DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından 2024 yılı için yayımlanan iş ilanları ve bu ilanlarda aranan şartlar, adayların dikkatle incelenmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:49 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:49
32 bin 861 TL maaşla KPSS’siz lise mezunu ACİL ARANIYOR! Beden işçisi, büro personeli, memur...

İŞKUR'un son açıklamaları, iş arayanlar için sevindirici haberler getiriyor. Kamu personel alımları kapsamında, Devlet Su İşleri bünyesinde çeşitli kadrolarda iş imkanları sunulacak. İŞKUR'un açık iş ilan bölümünde yer alan duyurulara göre, Devlet Su İşleri tarafından yapılan kamu personel alımları başladı. İşte İŞKUR 2024 DSİ personel alımı ilanları...

İŞKUR DSİ personel alımı ilanlarıİŞKUR DSİ personel alımı ilanları

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

🔴 İlan şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr veya hizmet noktalarından yapabilirler.

🔴 Asıl ve yedek adaylar noter kurasıyla belirlenir.

🔴 Listeye giren adaylar ilan şartlarını belgelemekle yükümlüdürler.

🔴 Sınav bilgileri kamu kurumunun internet sitesinde duyurulur, posta yoluyla tebligat yapılmaz.

🔴 Öncelik hakkına sahip adaylar, davet edilme durumunda mücbir sebepler dışında icabet etmelidirler.

🔴 Başvurularda ADNKS kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır, adres değişiklikleri e-Devlet veya Nüfus Müdürlüklerinden raporla belgelendirilmelidir.

🔴 Gerçeğe aykırı belge verenlerin başvuruları geçersiz sayılabilir.

📢 2024 ŞUBAT AYI İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR DSİ beden işçisi alımı şartlarıİŞKUR DSİ beden işçisi alımı şartları

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, özel başvuru şartlarının yanı sıra belirtilen şu genel şartları da taşımak zorundadır:

🔶 TC vatandaşı olmak
🔶 En az 18 yaşını tamamlamış olmak (Üst yaş sınırı ilanlara göre değişkenlik gösterebiliyor)
🔶 Kamu haklarından mahkum olmamak
🔶 Görevini yapacak ilin sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
🔶 Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek
🔶 Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının olmaması

DSİ 2024 KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

2024 itibariyle en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL olarak belirlendi bu nedenle DSİde güncel maaşların en az en düşük memur maaşı olacağı tahmin ediliyor. Ancak ödemeler bölge müdürlüklerine ve şehirlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

MEMUR ALIMI

En az lise mezunu şartının aranacağı belirtilen personel alımlarına ilişkin detaylar netleşti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan duyuruda, özellikle büro memuru pozisyonları için KPSS şartının aranacağı vurgulandı. Ancak diğer meslekler için böyle bir şartın aranmayacağı bildirildi. Ayrıca, işçi kadrosu için üniversite mezunlarının başvurularının kabul edilmeyeceği özellikle belirtildi.

Sağlık Bakanlığı 36 bin işçi alımı kadro ve kontenjan listesi 2024! Sağlık çalışanı personel alımı sayısı artırıldı mı? Başvuru kılavuzu ve kura tarihi!Sağlık Bakanlığı 36 bin işçi alımı kadro ve kontenjan listesi 2024! Sağlık çalışanı personel alımı sayısı artırıldı mı? Başvuru kılavuzu ve kura tarihi!
Sağlık Bakanlığı 36 bin işçi alımı kadro ve kontenjan listesi 2024! Sağlık çalışanı personel alımı sayısı artırıldı mı? Başvuru kılavuzu ve kura tarihi!
En az lise mezunu, KPSS 50, 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce aktif oldu! Memur olmak isteyenlere müjde!En az lise mezunu, KPSS 50, 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce aktif oldu! Memur olmak isteyenlere müjde!
En az lise mezunu, KPSS 50, 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce aktif oldu! Memur olmak isteyenlere müjde!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane!
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
SON DAKİKA