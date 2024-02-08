SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS 50, 60, 70,80 puanla en az lise mezunu personel alım ilanları geldi! Memur olmak isteyenlere fırsat var

Türkiye'deki kamu sektörü, yetenekli ve nitelikli bireyleri kadrosuna dahil etme konusunda son dönemlerde önemli bir ivme kazandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen bu alımlar, genç profesyonellere kariyerlerinde benzersiz fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:46
KPSS 50, 60, 70,80 puanla en az lise mezunu personel alım ilanları geldi! Memur olmak isteyenlere fırsat var

Kamu sektöründe bir kariyer hedefleyen adaylar için bu yazımızda başvuru şartları, açık pozisyonların dağılımı ve ilanların detayları hakkında bilgilendirici bir kılavuz hazırladık. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek birçok aday için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Adayların başvuru süreci ve gerekli detaylar hakkında bilgi edinmeleri için ilgili kurumların resmi internet sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve ilan tarihlerini takip etmeleri gerekiyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü: Müfettiş Yardımcılığı Pozisyonu

Toprak Mahsulleri Ofisi, tarım sektörünün can damarı konumunda. Bu kurum, 1 Şubat - 12 Şubat tarihleri arasında 7 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adayların, analitik düşünme yeteneği ve detaylara dikkat edebilme özellikleriyle öne çıkmaları bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini koordine eden kritik bir role sahip. Bu kapsamda, 12 Şubat - 16 Şubat tarihleri arasında 8 Avrupa Birliği uzman yardımcısı pozisyonu için alım yapılacak. Adayların, uluslararası ilişkiler ve AB mevzuatına hakim olmaları gerekmekte.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Defterdarlık ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonominin dümeninde yer alan bir başka önemli kurum. 4 Mart - 15 Mart tarihleri arasında 400 defterdarlık uzman yardımcısı ve 12 Şubat - 23 Şubat tarihleri arasında 300 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Bu pozisyonlar, ekonomi ve finans alanında derinlemesine bilgi gerektiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı: Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunma kabiliyetinin artırılmasında kilit bir rol oynuyor. 2 Şubat - 16 Şubat tarihleri arasında 6 savunma sanayii uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Adayların, teknik bilgi birikimi ve stratejik düşünme yetenekleriyle öne çıkmaları bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı: YÖK Uzman Yardımcılığı

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin eğitim politikalarını şekillendiren önemli bir kurum. 29 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında 20 YÖK uzman yardımcısı alımı yapılacak. Adayların, eğitim sistemleri ve politikaları konusunda bilgili olmaları gerekiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: AFAD Uzman Yardımcılığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlere karşı koymada Türkiye'nin ön saflarında yer alıyor. 12 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında hem 15 afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcısı hem de 8 denetçi yardımcısı pozisyonu için alım yapılacak. Bu pozisyonlar, kriz yönetimi ve afet hazırlığı konularında uzmanlık gerektiriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Devlet Gelir ve Gelir Uzman Yardımcılığı

Gelir İdaresi Başkanlığı, ülkenin mali sağlığını koruma görevini üstlenmiş durumda. 7 Mart - 13 Mart ve 15 Nisan - 25 Nisan tarihleri arasında sırasıyla 50 devlet gelir ve 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Bu pozisyonlar, mali mevzuata hakimiyet ve analitik becerileri ön plana çıkarıyor.

Memur Alımı İlanlarına Başvurmak İçin Tıklayınız

Memur alımı süreçleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personel seçmek için düzenlenir. Bu süreçler, genellikle belirli genel ve özel şartları içerir. İşte memur alımında aranan bazı genel şartlar:

Genel Şartlar

Türk Vatandaşı Olmak: Adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmalıdır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir engelinin olmaması, askerlik çağına gelmişse yapmış olması, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

Yaş Şartı: Bazı memur alımlarında adayların belirli bir yaş aralığında olması istenebilir. Bu yaş sınırı, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Ceza Hükümlülüğü: Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa bile bazı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Sağlık Durumu: Adayların, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Başarılı bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olması, adayın kamu görevine atanmasında önemli bir kriterdir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane!
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
SON DAKİKA