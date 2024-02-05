2024 Şubat'ı itibarıyla, Türkiye'de kamu sektörü, geniş kapsamlı işe alım sürecine giriyor. Kamu kurumları, pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği memur ve personel pozisyonları için ilanlar yayımlıyor. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, birçok önemli kurumun yaptığı duyurular, kamu sektöründe kariyer peşinde olan adaylar için heyecan verici fırsatlar sunuyor. Bu ay, kamu sektöründe istihdam edilmek isteyenler için yeni ve umut verici başlangıçlara kapı aralıyor.

Şubat 2024 Güncel Kamu İlanları

2024 yılı, kamu sektöründe büyük bir istihdam hareketliliğine sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl yüzbinlerce yeni alımın yapıldığı kamu sektörü, bu yıl da benzer bir performansı sürdürmeye hazırlanıyor. İlan edilen pozisyonlar arasında çeşitli uzmanlık alanlarından, teknik personele kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Adli Tıp Kurumu, 229 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, 5 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Üniversitelerde Fırsatlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi gibi kurumlar da dahil olmak üzere, birçok üniversite çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Marmara Üniversitesi ise 3 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.