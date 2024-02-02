;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR ŞUBAT TYP İŞÇİ ALIMI 2024! MEB 2. dönem okullara TYP ile temizlikçi ve güvenlikçi alımı başladı mı, kadrolar nasıl?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılında yapılacak Toplum Yararına Program (TYP) alımlarının başlama tarihini büyük bir merakla bekleyen iş arayanlara umut ışığı olmaya hazırlanıyor. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden duyurulacak olan ilanlar, adaylara çeşitli projelerde görev alma fırsatı sunacak. Peki, MEB 2. dönem okullara TYP ile temizlikçi ve güvenlikçi alımı başladı mı, kadrolar nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:27 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:27
İŞKUR ŞUBAT TYP İŞÇİ ALIMI 2024! MEB 2. dönem okullara TYP ile temizlikçi ve güvenlikçi alımı başladı mı, kadrolar nasıl?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde istihdamı desteklemek amacıyla 2024 yılında gerçekleştireceği Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki alımlarla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Özellikle okullara yönelik temizlikçi alımları, iş arayan vatandaşların büyük bir ilgisini çekiyor ve bu alanda istihdamı artırmayı hedefliyor.

2024 TYP işçi alımı başladı mı?

Henüz 2024 yılı için TYP alımları başlamadı. Detaylar netleştiğinde ve ilanlar duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

Türkiye'de, afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebepler gibi özel politika gerektiren durumlarda kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP), özellikle işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürebilmelerini sağlamak ve geçici gelir desteği sunmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanmaktadır.

TYP Uygulama Koşulları: TYP, afet, salgın, acil durum, diğer mücbir sebepler ve sosyal kriz gibi olağanüstü durumları kapsamaktadır. Bu programlara katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve belirli sosyal güvenlik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Öğrenciler ve emekliler programdan yararlanamazken, özel politika gruplarına öncelik verilmektedir.

Katılımcı Seçimi: Katılımcıların seçiminde noter kurası, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi uygulanmaktadır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar gibi özel politika gruplarına öncelik tanınmaktadır.

Ödemeler ve Süre: Her katılımcıya, İş Kanunu'na göre belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısıyla çarpımı sonucu ödeme yapılmaktadır. TYP uygulama süresi en fazla 6 aydır. Katılımcılar haftada 45 saat boyunca programdan yararlanabilirler. Bir kişi, hayatı boyunca 27 Eylül 2017 tarihinden sonra en fazla 9 ay süreyle TYP'den yararlanabilir.

İzin ve Yasaklılık Durumları: Katılımcılar, TYP süresince 5 gün ücretsiz izin kullanabilirler. Ancak bu dönemde ücret ödenmez. Mazeretsiz ayrılan veya ilişiği kesilen katılımcılar, belirli bir süre boyunca yeni bir TYP'ye başvuramazlar.

Yüklenici Sorumlulukları: Yükleniciler, katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden sorumludur. Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini yapmamaları durumunda süreli ihtar alırlar ve belirli bir süre boyunca TYP'lerden yasaklılık uygulanabilir.

TYP'LİLERE KADRO GELECEK Mİ?

Şu an itibariyle TYP kadro düzenlemesi ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Ancak kamuoyu tarafından bu konuda beklenti ve ilgi bulunmaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay
Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrası yine gündemde! İstanbul’un gettosu Güvercintepe mahallesi! DEAŞ’ın asıl hedefi neydi?
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı: Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
SON DAKİKA