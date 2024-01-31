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EGM POMEM polis alımı kadro ve kontenjanları belli mi? Başvuru şartları nasıl?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son açıklamasıyla ülkemizin beklediği bir haberi duyurdu. Gençler için umut ışığı olan Polis Akademisi, uzun bir beklemenin ardından 10 bin polis alımı gerçekleştirecek. Bu önemli alım, Türkiye'nin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bu alım ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Peki EGM POMEM polis alımı kadro ve kontenjanları belli mi?

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 09:48 Güncelleme 31 Ocak 2024, 09:48
EGM POMEM polis alımı kadro ve kontenjanları belli mi? Başvuru şartları nasıl?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 bin 102 personel için kadro ihdas etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik polis alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. İhdas edilen kadroların, polis teşkilatının güçlenmesine ve halkın güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadesinde bulundu. Polis alımı başvuru şartları ve detayları ise henüz açıklanmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Ancak polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

10 BİN POLİS ALIMI KADROLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

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