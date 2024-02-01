Çalışma saatleri düşecek mi 2024? 32 milyon işçiyi ilgilendiren müjdeler yolda! Yıllık izinler, ücretler, esnek çalışma...

Beştepe'de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren önemli değişikliklere hazırlık adımlarını attı. Bu değişiklikler, ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor.





Yeni Düzenlemeler Neleri Kapsıyor?



Ücret Belirleme Netleşecek: Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi konusunda netlik sağlanacak, bu sayede çalışanların hakları güvence altına alınacak.



Ceza Artışları: Ücreti eksik ödeyen veya hiç ödemeyen işverenlere yönelik cezalar artacak, bu durum işçi haklarını koruma amacını taşıyor.



Esnek Çalışma Düzenlemeleri Aktif Hale Gelecek: Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleştirilecek, işçilere daha fazla esneklik sağlanacak.



Çocuk Çalışanlar İçin Mevzuat Düzenlemesi: Çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılacak, çocukların hakları koruma altına alınacak.