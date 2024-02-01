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Çalışma saatleri düşecek mi 2024? 32 milyon işçiyi ilgilendiren müjdeler yolda! Yıllık izinler, ücretler, esnek çalışma...

Türkiye'de iş dünyasını doğrudan etkileyen köklü bir değişiklik kapıda! Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yeni adımlar, 32 milyon çalışanın hayatını derinden etkileyecek İş Kanunu'nda devrim niteliğinde değişiklikleri beraberinde getiriyor.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:57 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:57
Çalışma saatleri düşecek mi 2024? 32 milyon işçiyi ilgilendiren müjdeler yolda! Yıllık izinler, ücretler, esnek çalışma...

Beştepe'de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren önemli değişikliklere hazırlık adımlarını attı. Bu değişiklikler, ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor.



Yeni Düzenlemeler Neleri Kapsıyor?

Ücret Belirleme Netleşecek: Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi konusunda netlik sağlanacak, bu sayede çalışanların hakları güvence altına alınacak.

Ceza Artışları: Ücreti eksik ödeyen veya hiç ödemeyen işverenlere yönelik cezalar artacak, bu durum işçi haklarını koruma amacını taşıyor.

Esnek Çalışma Düzenlemeleri Aktif Hale Gelecek: Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleştirilecek, işçilere daha fazla esneklik sağlanacak.

Çocuk Çalışanlar İçin Mevzuat Düzenlemesi: Çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılacak, çocukların hakları koruma altına alınacak.



Türk İş Kanunu'nda Yapılacak Toplantı
Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda, Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanunda yer alan çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. İş Kanunu (2003 tarihli), 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Stratejik Planı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı 4 yıllık stratejik plan, önemli düzenlemeleri içeriyor:

Ücretin Eksik Yatırılması Konusundaki Yaptırımlar: Ücretin eksik yatırılması veya ödenmemesi durumunda getirilen yaptırımların düzenlenmesi planlanıyor. Kast unsurunun aranması ve ceza miktarları netleştirilecek.

Çalışma Sürelerinin Belgelendirilmesi: Çalışma sürelerinin belgelendirilmemesine ilişkin idari para cezaları getirilerek çalışan hakları güçlendirilecek.



Genel Tatil Ücreti: Genel tatil ücretinin ödenmemesi durumunda ceza miktarı belirlenecek, işverenlere caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

Çocuk Çalışanlarla İlgili Düzenleme: İş Kanunu'nda bulunmayan çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak.



Sendikalaşma Trendi
Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı sendikaların üye sayısına ilişkin verilere göre, 2023'ün ocak ayına kıyasla sendikalı işçi sayısında yüzde 0,8'lik bir artış yaşandı. Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu sektör "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu.

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