HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
🔸Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔸En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
🔸En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
🔸Adli sicil kaydının temiz olması,
🔸Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
🔸Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
🔸Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
🔸Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER
📍Hasta Bakıcısı,
📍Hasta Danışmanı,
📍Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
📍Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
📍Hasta Refakatçisi,
📍 Hasta Bakıcısı,
📍 Hasta Danışmanı,
📍 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
📍 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
📍 Hasta Refakatçisi