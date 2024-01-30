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İŞKUR acil TECRÜBESİZ KPSS'siz, şartsız 18-55 yaş arasına online iş başvurusu!

İŞKUR, iş arayan bireyler için çeşitli iş fırsatları sunarak, geniş bir yelpazede iş arama deneyimini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş her birey, eğitim seviyesine bakılmaksızın, sunulan iş ilanlarına başvuru yapma imkanına sahip. İŞKUR'un sunduğu iş ilanları, farklı eğitim seviyeleri ve meslek alanlarına yönelik geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:05 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:05
İŞKUR acil TECRÜBESİZ KPSS’siz, şartsız 18-55 yaş arasına online iş başvurusu!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde İŞKUR tarafından yayımlanan yeni iş ilanları, birçok sektörde istihdam fırsatı sunuyor. İŞKUR'un duyurduğu iş ilanları arasında temizlik personeli, güvenlik görevlisi, sekreter, bekçi, zabıta, elektrikçi, montajcı ve memur gibi farklı pozisyonlarda binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak.

İŞKUR'A KAYIT OLUN

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

🔸Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔸En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
🔸En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
🔸Adli sicil kaydının temiz olması,

🔸Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
🔸Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
🔸Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
🔸Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER

📍Hasta Bakıcısı,
📍Hasta Danışmanı,

📍Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
📍Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
📍Hasta Refakatçisi,

📍 Hasta Bakıcısı,
📍 Hasta Danışmanı,

📍 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi,
📍 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi,
📍 Hasta Refakatçisi

📢 SEKRETER ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

📢BEKÇİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

📢 81 İL GENELİ TEMİZLİKÇİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

📢 GÜVENLİKÇİ İŞ İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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18 – 54 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; KPSS şartı yok! Hastaneler en az 24.350 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

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