HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

🔸Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

🔸En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),

🔸En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),

🔸Adli sicil kaydının temiz olması,