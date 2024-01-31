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Kamu çalışanlarına 7.600 TL kira yardımı mı yapılacak? Memurlara kira yardımı verilecek mi 2024?

AK Parti, 30 Ocak'ta açıklayacağı seçim beyannamesi ile Türkiye'nin gündemine önemli vaatler sunmaya hazırlanıyor. Beyannamenin merakla beklenen başlıkları arasında, büyükşehirlerde görev yapan memurlara yönelik tazminat konusu da yer alıyor. Partinin bu vaadi, büyükşehirlerde yaşam maliyetinin yüksekliği göz önüne alınarak, memurların ekonomik durumlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:03 Güncelleme 31 Ocak 2024, 10:03
Kamu çalışanlarına 7.600 TL kira yardımı mı yapılacak? Memurlara kira yardımı verilecek mi 2024?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partiler seçim beyannamelerini açıklamaya devam ediyor. AK Parti, 8 ana başlık ve 200 sayfadan oluşan kapsamlı seçim beyannamesini bugün kamuoyuyla paylaşacak. Parti, memurlara yönelik önemli bir vaadi içeren bu beyannamede büyükşehir tazminatı ve dirençli şehirler konusuna vurgu yapıyor. Peki, memurlara kira yardımı verilecek mi, kaç TL olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ'YLE GÜNDEMDE

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde ön plana çıkan başlıklardan biri memurlara büyükşehir tazminatı olacak. Bu konu ile ilgili AK Parti bir süredir çalışma yürütüyordu. Büyükşehirlerde yaşam maliyetinin yüksek olması sebebi ile buralarda yaşayan memurlara belli ücretin ödenmesi ile ilgili bir çalışma yürütülüyordu.

MEMURLARA KİRA YARDIMI GELECEK Mİ?

Son olarak Türkiye'de 2024 ve 2025 yıllarını da kapsayan dönem için de imzalanan toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen'in masaya getirdiği en önemli maddeler arasında da memurlara kira yardımı konusu olmuştu.

Kamu personellerine de ayda 7 bin 600 TL kira yardımı yapılması talep edilirken bu madde de, toplu sözleşme görüşmelerinde de kabul edilen maddeler arasında yer alıyor. Memur- Sen'in toplu sözleşme masasına getirdiği ve kamuoyunda geniş yankı bulan 'memurlara kira yardımı' talebi halen gündemdeki yerini koruyor.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Kamu çalışanlarının beklediği müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle kira yardımı konusunda memurlara yeni umutlar sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana aktif bir saha politikası izleyen Yusuf Tekin, Türkiye'nin birçok noktasında öğretmenlerle bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinliyor.

Bakan Tekin, bu buluşmaları sadece dinlemekle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin taleplerine yanıtlar üretmek için somut adımlar atmaya da gayret gösteriyor. Son olarak İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen öğretmenler odası buluşmasında Bakan Tekin, kamu personelinin gözünü aydınlatan açıklamalar yaptı.

Bakan'ın kira yardımıyla ilgili sözleri, kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bakan Tekin'in aktardığı bilgilere göre kira desteği, tüm kamu personeli için ayrı bir çalışma konusu olarak masada bulunuyor.

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