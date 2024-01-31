Kamu personellerine de ayda 7 bin 600 TL kira yardımı yapılması talep edilirken bu madde de, toplu sözleşme görüşmelerinde de kabul edilen maddeler arasında yer alıyor. Memur- Sen'in toplu sözleşme masasına getirdiği ve kamuoyunda geniş yankı bulan 'memurlara kira yardımı' talebi halen gündemdeki yerini koruyor.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI Kamu çalışanlarının beklediği müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle kira yardımı konusunda memurlara yeni umutlar sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana aktif bir saha politikası izleyen Yusuf Tekin, Türkiye'nin birçok noktasında öğretmenlerle bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinliyor.



Bakan Tekin, bu buluşmaları sadece dinlemekle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin taleplerine yanıtlar üretmek için somut adımlar atmaya da gayret gösteriyor. Son olarak İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen öğretmenler odası buluşmasında Bakan Tekin, kamu personelinin gözünü aydınlatan açıklamalar yaptı.

Bakan'ın kira yardımıyla ilgili sözleri, kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bakan Tekin'in aktardığı bilgilere göre kira desteği, tüm kamu personeli için ayrı bir çalışma konusu olarak masada bulunuyor.