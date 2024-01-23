KPSS şartı yok! 18 – 54 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; Hastaneler en az 24.350 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanları ile iş arayanlara önemli bir fırsat sunmaktadır. İş arama sürecinizi kolaylaştırmak ve istihdam fırsatlarına daha hızlı ulaşmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanları ile iş arayanlara önemli bir fırsat sunmaktadır. İş arama sürecinizi kolaylaştırmak ve istihdam fırsatlarına daha hızlı ulaşmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sağlık sektörü, ülkemizde sürekli olarak büyümekte olan ve gelişen bir sektördür. Bu nedenle birçok hastane, farklı pozisyonlarda yeni personel ihtiyacı duymaktadır. İş arayanlar için bu durum önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanları ile iş arayanlara bu fırsatları duyurmakta ve başvuruları kolaylaştırmaktadır.
Her iş ilanında olduğu gibi hastane personeli alımı ilanlarında da belirli başvuru şartları bulunmaktadır. İşte bu başvuru şartları:
İSTANBUL - 17.02.2024
İSTANBUL - 16.02.2024
TEKİRDAĞ - 16.02.2024
ANKARA - 15.02.2024
İSTANBUL - 13.02.2024
ADANA - 13.02.2024
İSTANBUL - 7.02.2024
İSTANBUL - 30.01.2024
TEKİRDAĞ - 28.01.2024
İSTANBUL - 26.01.2024
İSTANBUL - 26.01.2024
İSTANBUL - 26.01.2024
İSTANBUL - 26.01.2024
KOCAELİ - 25.01.2024
İSTANBUL - 24.01.2024
İSTANBUL - 6.04.2024
İSTANBUL - 30.03.2024
KONYA - 10.03.2024
KONYA - 20.02.2024
SAKARYA - 16.02.2024
GAZİANTEP - 9.02.2024
İSTANBUL - 31.01.2024
İSTANBUL - 31.01.2024
ANKARA - 31.01.2024
İSTANBUL - 23.01.2024
KOCAELİ - 23.01.2024
Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar için aşağıdaki adımları takip edebilirler:
İŞKUR Resmi Websitesine Giriş Yapın: İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesine gitmelisiniz. Bu web sitesine www.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz.
Üyelik Oluşturma veya Giriş Yapma: Eğer daha önce bir İŞKUR hesabı oluşturmadıysanız, önce üye olmanız gerekecektir. Bunun için sitenin ana sayfasında yer alan "İş Arayan Girişi" seçeneğini seçin. Eğer zaten bir hesabınız varsa, giriş yaparak devam edebilirsiniz.
İş İlanlarını İnceleyin: Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" veya benzer bir bölümü bulun ve buradan güncel iş ilanlarını inceleyin. İş ilanlarını sektör, pozisyon veya şehir gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.
Uygun İş İlanını Seçin: Size uygun olan pozisyonu seçin ve ilanı detaylıca inceleyin. Başvuru şartlarına dikkat edin.
Başvuru Yapın: İlan detay sayfasında genellikle "Başvur" veya "Başvuru Yap" gibi bir buton olacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve gerekli belgeleri doldurmanız istenebilir.
İŞKUR Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız
İŞKUR Hastane Temizlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız