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KPSS şartı yok! 18 – 54 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; Hastaneler en az 24.350 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülkemizde iş arayan bireylerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve istihdam fırsatları sunmak amacıyla birçok destek ve hizmet sunan önemli bir kamu kurumudur. İŞKUR, işsizlik maaşı hizmeti, istihdam projeleri ve yeni iş fırsatları ile geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 16:16 Güncelleme 23 Ocak 2024, 16:16
KPSS şartı yok! 18 – 54 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; Hastaneler en az 24.350 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanları ile iş arayanlara önemli bir fırsat sunmaktadır. İş arama sürecinizi kolaylaştırmak ve istihdam fırsatlarına daha hızlı ulaşmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İŞKUR ile Hastane Personeli Olma Şansı!

Sağlık sektörü, ülkemizde sürekli olarak büyümekte olan ve gelişen bir sektördür. Bu nedenle birçok hastane, farklı pozisyonlarda yeni personel ihtiyacı duymaktadır. İş arayanlar için bu durum önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanları ile iş arayanlara bu fırsatları duyurmakta ve başvuruları kolaylaştırmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Her iş ilanında olduğu gibi hastane personeli alımı ilanlarında da belirli başvuru şartları bulunmaktadır. İşte bu başvuru şartları:

  • En az lise mezunu olmak: İlanlara başvuracak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir.
  • Bilgisayar bilgisi: Hastanelerde kullanılan bilgisayar programlarına hakim olmak, başvuru şartları arasında yer almaktadır.
  • Hastane işleyişi: İş başvuruları için, hastane işleyişine aşina olmak da önemli bir kriterdir.
  • Sağlık sorunları: Mesleğin gerektirdiği sağlık sorunlarına engel teşkil etmemek, başvuru şartları arasındadır.
  • Yaş sınırları: En az 22 en fazla 55 yaş aralığında olmak gerekmektedir.
  • Vardiyalı çalışma düzeni: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilme yeteneği, başvuru şartları arasındadır.
  • KHK durumu: Önceki işlerinden KHK ile çıkarılmamış olmak gerekmektedir.
  • Özel şartlar: Hastane yönetiminin belirlediği özel şartları karşılamak, başvuru sürecinde dikkate alınmalıdır.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları

  1. İSTANBUL - 17.02.2024

    • Referans Numarası: 00008043773

  2. İSTANBUL - 16.02.2024

    • Referans Numarası: 00008041308

  3. TEKİRDAĞ - 16.02.2024

    • Referans Numarası: 00008042498

  4. ANKARA - 15.02.2024

    • Referans Numarası: 00008043653

  5. İSTANBUL - 13.02.2024

    • Referans Numarası: 00008034964

  6. ADANA - 13.02.2024

    • Referans Numarası: 00008036525

  7. İSTANBUL - 7.02.2024

    • Referans Numarası: 00008021849

  8. İSTANBUL - 30.01.2024

    • Referans Numarası: 00007900730

  9. TEKİRDAĞ - 28.01.2024

    • Referans Numarası: 00008006577

  10. İSTANBUL - 26.01.2024

    • Referans Numarası: 00007928664

  11. İSTANBUL - 26.01.2024

    • Referans Numarası: 00007928770

  12. İSTANBUL - 26.01.2024

    • Referans Numarası: 00008003197

  13. İSTANBUL - 26.01.2024

    • Referans Numarası: 00008004321

  14. KOCAELİ - 25.01.2024

    • Referans Numarası: 00008001665

  15. İSTANBUL - 24.01.2024

    • Referans Numarası: 00008000328

Temizlik Görevlisi (Hastane) İlanları

  1. İSTANBUL - 6.04.2024

    • Referans Numarası: 00008025715

  2. İSTANBUL - 30.03.2024

    • Referans Numarası: 00008028363

  3. KONYA - 10.03.2024

    • Referans Numarası: 00007977849

  4. KONYA - 20.02.2024

    • Referans Numarası: 00008046035

  5. SAKARYA - 16.02.2024

    • Referans Numarası: 00008041387

  6. GAZİANTEP - 9.02.2024

    • Referans Numarası: 00008027364

  7. İSTANBUL - 31.01.2024

    • Referans Numarası: 00008013650

  8. İSTANBUL - 31.01.2024

    • Referans Numarası: 00008014086

  9. ANKARA - 31.01.2024

    • Referans Numarası: 00008032230

  10. İSTANBUL - 23.01.2024

    • Referans Numarası: 00007963759

  11. KOCAELİ - 23.01.2024

    • Referans Numarası: 00007986009

Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar için aşağıdaki adımları takip edebilirler:

  1. İŞKUR Resmi Websitesine Giriş Yapın: İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesine gitmelisiniz. Bu web sitesine www.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz.

  2. Üyelik Oluşturma veya Giriş Yapma: Eğer daha önce bir İŞKUR hesabı oluşturmadıysanız, önce üye olmanız gerekecektir. Bunun için sitenin ana sayfasında yer alan "İş Arayan Girişi" seçeneğini seçin. Eğer zaten bir hesabınız varsa, giriş yaparak devam edebilirsiniz.

  3. İş İlanlarını İnceleyin: Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" veya benzer bir bölümü bulun ve buradan güncel iş ilanlarını inceleyin. İş ilanlarını sektör, pozisyon veya şehir gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

  4. Uygun İş İlanını Seçin: Size uygun olan pozisyonu seçin ve ilanı detaylıca inceleyin. Başvuru şartlarına dikkat edin.

  5. Başvuru Yapın: İlan detay sayfasında genellikle "Başvur" veya "Başvuru Yap" gibi bir buton olacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve gerekli belgeleri doldurmanız istenebilir.

İŞKUR Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

İŞKUR Hastane Temizlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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