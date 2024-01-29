29-31 Ocak 18-50 yaş arası KPSS şartsız hastane ve sağlık kurumlarına Hasta Kabul Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

Sağlık sektörü, toplumun sağlığını koruma misyonunun yanı sıra, geniş bir istihdam alanı sunmaya devam ediyor. Bu dönemde, iş arayanlar için umut verici gelişmeler yaşanıyor. İŞKUR ve çeşitli özel hastaneler, sağlık kurumları için yeni personel alım süreçlerini başlatıyorlar. Bu alımlar, özellikle özel sektörde, hasta kabul ve kayıt görevlisi gibi pozisyonlarda yoğunlaşıyor. Kamu kurumları da, sağlık alanında ihtiyaç duyulan personeli belirli periyotlarla istihdam etmeyi sürdürüyor.