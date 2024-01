Öğretmen atamaları kontenjanları 2024! Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı nasıl? MEB atama takvimi!

"Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız.



Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız."