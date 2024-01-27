Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başladı mı 2024? Başvuru tarihi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, hastanelerden tıp merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezleri'nden diğer birçok sağlık kuruluşuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar!
35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.