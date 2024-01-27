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Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başladı mı 2024? Başvuru tarihi...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla büyük bir istihdam hamlesi başlatıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre, Bakanlık bünyesinde 35 bin yeni personel istihdam edilecek. Bu duyuru, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen binlerce kişi için heyecan verici bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Adaylar, başvuru süreci, şartlar ve kadro dağılımları hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladılar.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 01:08 Güncelleme 28 Ocak 2024, 01:08
Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başladı mı 2024? Başvuru tarihi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, hastanelerden tıp merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezleri'nden diğer birçok sağlık kuruluşuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar!

35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alımı başvuruları için henüz net tarih belli olmadı. Alımlara dair duyurunun yakında yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları takip ediliyor.

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