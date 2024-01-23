GSB 1071 personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? GSB gençlik çalışanı alımı sözlü sınavları ne zaman, nerede yapılacak?

29 Aralık 2023 tarihinde başlayan başvuruların sona erdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için beklenen sonuçların açıklanması, 9 gün süren bir değerlendirme sürecinin ardından yakında gerçekleşecek.
29 Aralık 2023 tarihinde başlayan başvuruların sona erdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için beklenen sonuçların açıklanması, 9 gün süren bir değerlendirme sürecinin ardından yakında gerçekleşecek.
GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024, yılında bünyesinde istihdam etmek üzere 1071 Gençlik çalışanı alacak.
Başvuru işlemleri 8 Ocak'ta sona ererken değerlendirme işlemlerinde 9. gün geride kaldı.
GSB PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.