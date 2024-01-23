Bakanlığa 7.158 personel alınacak! Şoför, büro personeli, hekim, mühendis, tarım işçisi kadroları açıldı! Online başvuru yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesine toplam 7.158 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik geniş bir kontenjan dağılımı belirlendi. İşte detaylar:
Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesine toplam 7.158 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik geniş bir kontenjan dağılımı belirlendi. İşte detaylar:
Toplam Kontenjan ve Meslek Dağılımı
Destek Personeli: 1443
Büro Personeli: 1088
Ziraat Mühendisi: 982
Veteriner Hekim: 652
Şoför: 487
Gıda Mühendisi: 193
Orman Muhafaza Memuru: 162
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155
Su Ürünleri Mühendisi: 107
Orman Mühendisi: 81
Laborant: 56
Biyolog: 33
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18
Harita Mühendisi: 15
Kimya Mühendisi: 14
İnşaat Mühendisi: 6
Bilgisayar Mühendisi: 6
Gemi Adamı: 2
Tarım İşçisi: 1500
Başvuru Detayları
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuruların Şubat ayına kadar başlaması bekleniyor. Ancak, başvuru tarihleri, genel ve özel şartlar, sınav detayları gibi bilgiler, ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından netleşecek.
Özel Başvuru Şartlarına Dikkat!
Personel alımlarında farklı meslek gruplarına yönelik özel başvuru şartları belirlenecek. Örneğin, mühendis kadrolarına yapılan alımın eğitim şartı ile koruma ve güvenlik kadrosuna yapılacak alımın özel şartları birbirinden farklı olacak.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvuru detayları henüz netleşmese de genel olarak, başvuruların elektronik ortamda, "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Adayların belgelerini bizzat ibraz etmeleri veya posta/mail yoluyla başvuru yapmaları kabul edilmeyecek.
KPSS Puanı ve Tercihler Etkili Olacak
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, personel alımlarının ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bu nedenle adaylar, başvurularını yaparken KPSS puanlarına ve tercihlerine özen göstermelidir.