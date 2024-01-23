Bakanlığa 7.158 personel alınacak! Şoför, büro personeli, hekim, mühendis, tarım işçisi kadroları açıldı! Online başvuru yapılacak





Özel Başvuru Şartlarına Dikkat!

Personel alımlarında farklı meslek gruplarına yönelik özel başvuru şartları belirlenecek. Örneğin, mühendis kadrolarına yapılan alımın eğitim şartı ile koruma ve güvenlik kadrosuna yapılacak alımın özel şartları birbirinden farklı olacak.





Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru detayları henüz netleşmese de genel olarak, başvuruların elektronik ortamda, "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Adayların belgelerini bizzat ibraz etmeleri veya posta/mail yoluyla başvuru yapmaları kabul edilmeyecek.





KPSS Puanı ve Tercihler Etkili Olacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, personel alımlarının ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bu nedenle adaylar, başvurularını yaparken KPSS puanlarına ve tercihlerine özen göstermelidir.