SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman 2024? Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihi...

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 35 bin personel alımı gerçekleştireceğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bu duyuru üzerine, binlerce kişi başvuru süreci, şartlar ve kadro dağılımları hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmalara başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile ilgili detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:01 Güncelleme 27 Ocak 2024, 17:16
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman 2024? Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, hastanelerden tıp merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezleri'nden diğer birçok sağlık kuruluşuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar!

35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alımı başvuruları için henüz net tarih belli olmadı. Alımlara dair duyurunun yakında yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı ne zaman? Son dakika Başkan Erdoğandan müjde! Kamuya hemşire alımı başvuru tarihi ve şartları...Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı ne zaman? Son dakika Başkan Erdoğandan müjde! Kamuya hemşire alımı başvuru tarihi ve şartları...
Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire alımı ne zaman? Son dakika Başkan Erdoğan'dan müjde! Kamuya hemşire alımı başvuru tarihi ve şartları...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İzmir Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
İzmir ilçe belediye başkan adayları... Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti’nin adayları
Hedef; Sıfır iş kazası
SON DAKİKA