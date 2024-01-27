Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman 2024? Sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, hastanelerden tıp merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezleri'nden diğer birçok sağlık kuruluşuna kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar!