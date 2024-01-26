Polis Akademisi Başkanlığı (PAEM), 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor! Türkiye genelindeki Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak olan alımda, hem erkek hem de kadın adaylar başvuru yapabilecek.