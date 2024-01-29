KPSS’li ve KPSS şartsız yaş sınırı olmadan İŞKUR az önce 103.507 personel alım ilanı açtı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR'un 2024 yılı için yayınladığı beden işçisi alım ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ilanlara başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor ve başvurular elektronik ortamda yapılır. 2024 yılı İŞKUR ilanları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş çaplı istihdam fırsatları sağlıyor. Bu ilanlar, farklı nitelik ve deneyim seviyelerine sahip bireyler için çeşitli iş olanakları içeriyor. Beden işçisi alımları, ekonomideki canlanmayı destekleyecek ve işsizlik oranlarını düşürmeye yardımcı olacak şekilde tasarlandı.
İŞKUR Beden İşçisi Alımı: Sektörler ve Kontenjanlar
İŞKUR'un duyurduğu beden işçisi alımları çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek:
- Genel Beden İşçiliği: 22.693 kontenjan
- İnşaat Sektörü: 374 kontenjan
- Taşıma, Yükleme ve Boşaltma: 298 kontenjan
- Temizlik Hizmetleri: 647 kontenjan
Bu alımlar, iş gücü piyasasının dinamiklerine ve sektörel ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.
Başvuru Şartları Nelerdir?
İŞKUR tarafından yapılan beden işçisi alım ilanlarına başvuru yapacak adayların karşılaması gereken şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz statüsünde olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya tamamlamış olmak,
- İlana göre değişen eğitim düzeyi şartlarını (en az okur yazar, ilköğretim veya ortaöğretim mezunu) karşılamak,
- Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu belgelemek,
- İlana özel yaş, tecrübe ve ikamet şartlarını karşılamak.
Her ilan, belirli özel şartlar içerebilir ve bu şartlar ilana göre değişkenlik gösterir.