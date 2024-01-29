KPSS’li ve KPSS şartsız yaş sınırı olmadan İŞKUR az önce 103.507 personel alım ilanı açtı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR'un 2024 yılı için yayınladığı beden işçisi alım ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu ilanlara başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor ve başvurular elektronik ortamda yapılır. 2024 yılı İŞKUR ilanları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde geniş çaplı istihdam fırsatları sağlıyor. Bu ilanlar, farklı nitelik ve deneyim seviyelerine sahip bireyler için çeşitli iş olanakları içeriyor. Beden işçisi alımları, ekonomideki canlanmayı destekleyecek ve işsizlik oranlarını düşürmeye yardımcı olacak şekilde tasarlandı.