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En az 33.000 TL maaşla binlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türkiye'de kamu sektöründe istihdam fırsatları artıyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak yeni personel ve memur alımları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından duyuruldu. En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek bu alımlar, geniş bir yelpazede farklı pozisyonları kapsıyor.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:53 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:53
En az 33.000 TL maaşla binlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Kamu kurum ve kuruluşları, çeşitli pozisyonlar için memur ve personel alımı yapacağını açıkladı.Kamu kurumlarına yapılacak personel ve memur alımları için adayların belirtilen tarihlerde başvuru yapmaları gerekmektedir. Adayların başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, ilanlarda belirtilen şartlara uygun olmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamalarıdır. İşte bazı kamu kurumlarının duyurduğu alım ilanları ve tarihleri:

Kamu Memur Alım İlanları

Kastamonu Daday Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 25.01.2024

Bartın Amasra Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

  • Alım Tarihi: 09.02.2024

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı Alımı

  • Alım Tarihi: 21.02.2024

Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 29.01.2024

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 28.01.2024

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 27.01.2024

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 29.01.2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 23.02.2024

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 16.02.2024

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alımı

  • Alım Tarihi: 09.02.2024

Adıyaman İnlice Belediyesi Memur Alımı

  • Alım Tarihi: 07.02.2024

Çukurova Kalkınma Ajansı Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 02.02.2024

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 24.01.2024

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Asistan Hava Trafik Kontrolörü Sınavı

  • Alım Tarihi: 28.01.2024

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı

  • Alım Tarihi: 31.01.2024

Yalova Koru Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 14.02.2024

Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 02.02.2024

İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 02.02.2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: Bilinmeyen

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

  • Alım Tarihi: 01.02.2024

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 31.01.2024

Türkiye Adalet Akademisi Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 31.01.2024

Hakimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel Alımı

  • Alım Tarihi: 09.02.2024

TMO Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

  • Alım Tarihi: 12.02.2024

Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları tarafından açıklanan personel ve memur alım ilanları, birçok kişi için önemli iş fırsatları sunmaktadır. Adayların bu fırsatları değerlendirebilmesi için ilanlardaki detaylara dikkat etmeleri ve başvuru süreçlerini doğru şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Bu alımlar, kamu sektöründe istihdamın artmasına ve nitelikli iş gücünün kamuda yer almasına katkıda bulunacaktır.

İŞKUR aracılığıyla kurum dışı memur alım ilanlarına başvurmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

  1. İŞKUR Kaydı: İŞKUR'a başvurmadan önce, eğer henüz kaydınız yoksa İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR şubesinden kayıt olmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden kayıt için İŞKUR'un resmi web sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

  2. İŞKUR Girişi Yapın: İŞKUR'a kaydolduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

  3. İlanları İnceleyin: Ana sayfada veya ilanlar bölümünde, açık olan memur alım ilanlarını inceleyebilirsiniz. Bu ilanlar genellikle "Kamu İş İlanları" veya "Kurum Dışı İşçi Alımı" gibi başlıklar altında listelenir.

  4. Başvuru Şartlarını Okuyun: İlgilendiğiniz ilanlara tıklayarak, alım yapılacak pozisyon, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer önemli detayları inceleyin.

  5. Başvuru Yapın: Başvuru şartlarını karşılıyorsanız ve ilana uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ilan sayfasında yer alan "Başvuru Yap" veya benzeri bir butona tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

  6. Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Bazı ilanlar için özgeçmiş, diploma, kimlik fotokopisi gibi belgeler istenebilir. Bu belgeleri hazır bulundurun ve gerekirse İŞKUR sistemi üzerinden veya ilgili kurumun belirttiği adrese gönderin.

  7. Başvuru Sonuçlarını Takip Edin: Başvuru yaptığınız ilanların sonuçlarını İŞKUR web sitesi üzerinden veya ilgili kurumun resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz.

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