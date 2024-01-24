SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

1-31 Ocak İŞKUR KPSS şartsız bekçi alım başvuru ekranı ve ilanları açıklandı: En az lise mezunu bekçi alınıyor

Türkiye'de iş arayan lise mezunu adaylar için büyük bir istihdam fırsatı kapısı aralanıyor. İŞKUR'un düzenlediği bekçi alımları, lise mezunu bireyler için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma şansı sunuyor. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için ise başvuru süreci ve gerekli şartlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak oldukça önemli. Bekçiler, kamu ve özel sektörde güvenliği sağlamakla görevli olan kişilerdir. Genellikle gece görev yapan bekçiler, belli bir bölge veya tesisin güvenliğini sağlamak, hırsızlık, yangın veya diğer olumsuz olaylara karşı tedbirler almak gibi önemli sorumluluklar üstlenirler.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 10:38 Güncelleme 25 Ocak 2024, 10:38
1-31 Ocak İŞKUR KPSS şartsız bekçi alım başvuru ekranı ve ilanları açıklandı: En az lise mezunu bekçi alınıyor

2024 yılında, bekçi alımları konusunda bekleyen adaylara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu alımlar, özellikle özel sektördeki güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. İŞKUR, en az lise mezunu adaylar için çeşitli illerde bekçi alımı yapacağını duyurdu.

Bekçi Alım Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden yapılacak olan bekçi alımları için belirlenen genel şartlar şunlardır:

  1. Yaş Sınırı: Adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Üst yaş sınırı ise ilana göre değişkenlik gösterebilir.
  2. Eğitim Durumu: Başvuracak adayların en az lise mezunu olmaları beklenir. Ancak bazı ilanlarda eğitim durumu farklılık gösterebilir.
  3. Sağlık Durumu: Adayların çalışmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması şarttır.
  4. İkametgah: Başvuruda bulunulan ilde ikamet ediyor olmak gerekmektedir.
  5. Adli Sicil: Adayların adli sicil kaydının olmaması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması beklenir.

Bu genel şartlar, özel sektörde yapılacak bekçi alımları için geçerlidir. Ancak her ilanın özel başvuru şartları, ilanın içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, adayların başvuracakları ilanların detaylarını dikkatlice incelemeleri önemlidir.

Başvuruların Yapılma Süreci ve Zamanlaması

Bekçi alımı için başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, başvurularını ilanın son başvuru tarihine kadar tamamlamalıdır. Her ilan için son başvuru tarihi farklı olabileceğinden, adayların bu tarihleri dikkate alması önemlidir.

2024 İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımları: İŞKUR İlan Detayları

İnşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için 2024 yılında Türkiye genelinde çeşitli illerde alımlar yapılacağı İŞKUR tarafından duyurulmuştur. Bu ilanlar, özellikle inşaat alanlarında ve işyerlerinde güvenlik sağlamak üzere duyurulmuştur. İşte bazı önemli şehirlerde açılan inşaat/İşyeri bekçisi pozisyonlarına ait İŞKUR ilan detayları:

Kayseri İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024, Ref. No: 00007956006
  • Son Başvuru Tarihi: 25.01.2024, Ref. No: 00008003100

Bursa İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024, Ref. No: 00007974154
  • Son Başvuru Tarihi: 26.01.2024, Ref. No: 00008003460

Balıkesir İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024, Ref. No: 00007988499

İstanbul İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024, Ref. No: 00008008147
  • Son Başvuru Tarihi: 25.01.2024, Ref. No: 00008006512
  • Son Başvuru Tarihi: 24.01.2024, Ref. No: 00008000056

Kocaeli İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024, Ref. No: 00008009725

Kırşehir İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024, Ref. No: 00008009892

Tekirdağ İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 27.01.2024, Ref. No: 00008005841
  • Son Başvuru Tarihi: 26.01.2024, Ref. No: 00008003148

Yalova İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 26.01.2024, Ref. No: 00008006514

Malatya İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 25.01.2024, Ref. No: 00008001760

Antalya İçin Açılan İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları

  • Son Başvuru Tarihi: 23.01.2024, Ref. No: 00007997119

Bu ilanlar, İŞKUR'un resmi web sitesinde detaylı olarak yer almaktadır. İlgilenen adayların başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Her ilan için belirtilen son başvuru tarihine dikkat etmek önemlidir.

En az lise mezunu bekçi alımı başvuru ilanları için tıklayınız

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yılın ilk MGK’sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
İYİ Parti’nin İstanbul’da aday çıkarması CHP yandaşlarını kudurttu! Merdan Yanardağ ’ihanet’ dedi, İsmail Saymaz ’nasıl eleştirecek’ diye sordu
HangiKredi
SON DAKİKA