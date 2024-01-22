22-31 Ocak KPSS şartsız iş arayanlara müjde! Yalnızca sertifikayı getirmek yetiyor: İşte İŞKUR ilanlar ve başvuru şartları...

İş başvurusu yapmak isteyen adaylar için sevindirici haberler var! Türkiye genelinde, 81 ilde farklı kamu kurumlarına personel alımı yapılacak. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım olabilir. Adayların 18 ile 40 yaş arasında olmaları, ikamet şartını yerine getirmeleri ve geçerli bir güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gibi şartlar bulunuyor. Alımlar, İŞKUR üzerinden kura usulü ile yapılacak, bu da adil bir seçim sürecini garanti altına alacak.
Özel Güvenlik Görevlisi Alımları ve İlanlar
Özellikle özel güvenlik görevlisi pozisyonları için çeşitli illerde çok sayıda alım yapılacak. İstanbul, Tekirdağ, Gaziantep, İzmir, Bursa ve Mersin gibi şehirlerde, silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için ilanlar yayımlanmış durumda. Her bir ilan, farklı referans numaraları ile detaylandırılmıştır. Bu ilanlar, adaylar için birçok farklı seçenek sunuyor.
Türkiye Genelinde Güvenlik Görevlisi Alımları
Kamu kurumları, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için çeşitli ilanlar yayımladı. İlanlarda, pozisyonlar ve başvuru için gereken detaylar belirtiliyor. İşte bazı örnek ilanlar:
- İstanbul'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
- Tarih: 24.01.2024
- Ref. No: 00007999096
- Tekirdağ'da Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
- Tarih: 23.01.2024
- Ref. No: 00007996700
- Gaziantep'te Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız):
- Tarih: 23.01.2024
- Ref. No: 00007998481