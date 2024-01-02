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Finlandiya iş imkânları nelerdir? Finlandiya'da maaşlar ne kadar?

Finlandiya'ya göçmen olarak gidip oraya yerleşmek için öncelikle Türkiye'den vize alarak Finlandiya'ya gidilmesi gereklidir. Ülkeye giriş yapıldıktan sonra bir işte çalışmaya başlanarak göçmenlik başvurusu yapılabilir. Ya da Finlandiya iş imkanlarından yararlanabilmek için Türkiye'den ülkeye işçi olarak başvuru yapılabilir. Başvurunun kabulünden sonra, ekstra herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan işçi olarak da ülkeye gidilebilir.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 05 Haziran 2024, 11:16
Finlandiya iş imkânları nelerdir? Finlandiya’da maaşlar ne kadar?

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Finlandiya'da bulunan iş imkanları, özellikle hizmet sektöründe yoğunlaşmış durumdadır. Ülkenin iş piyasası, çeşitli meslek dallarında fırsatlar sunmaktadır. Peki, Finlandiya'da hangi iş imkanları mevcut ve hangi meslek dallarında alım yapılmaktadır? Finlandiya'nın iş piyasası, ağırlıklı olarak hizmet sektörüne dayanmaktadır. Bu sektörde, turizm, eğitim, sağlık hizmetleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda iş fırsatları bulunmaktadır.

Finlandiya'da mevcut olan iş imkanları, ağırlıklı olarak hizmet sektöründedir. Bunun yanında gidilen ve en çok bilinen Finlandiya iş imkanları, şöyle sıralanmıştır:

  • Ticaret
  • Ulaşım
  • Otel ve yemek hizmetleri
  • Eğitim
  • Sağlık ve sosyal hizmetler

👉Finlandiya Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Finlandiya'nın işçi kabul ettiği meslek grupları, şöyle belirlenmiştir:

  • Doktor
  • Hemşire
  • Hasta bakıcı
  • Metal işçileri
  • Bilişim sektörü
  • Denizcilik
  • Elektronik alanı
  • Yazılımcılar

👉Finlandiya'da İş Yapan Türk Firmaları Hangileridir?

Finlandiya'da çalışan Türk firmaları, günümüzde şöyle sıralanabilir:

  • Ravintola Alibaba
  • Finlandiya.Pro
  • Carisa Travel & Tour

👉Finlandiya'da Aranan Meslekler Hangileridir?

Finlandiya'da en çok ihtiyaç olması sebebi ile arayışında olunan meslekler,şunlardır:

  • Muhasebeci
  • Denetim görevlisi
  • İktisatçı
  • Ofis çalışanı
  • Sekreter
  • Çiftçi
  • Balıkçı
  • Bahçıvan
  • Sanayi işçileri
  • İnşaat işçileri
  • Öğretmenler
  • Doktor
  • Bilişim sektörü çalışanları

👉Finlandiya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Finlandiya'ya göçmen olarak gidip oraya yerleşmek için öncelikle Türkiye'den vize alarak Finlandiya'ya gidilmesi gereklidir. Ülkeye giriş yapıldıktan sonra bir işte çalışmaya başlanarak göçmenlik başvurusu yapılabilir. Ya da Finlandiya iş imkanlarından yararlanabilmek için Türkiye'den ülkeye işçi olarak başvuru yapılabilir. Başvurunun kabulünden sonra, ekstra herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan işçi olarak da ülkeye gidilebilir.

👉Finlandiya'da Türkler Ne İş Yapar?

Finlandiya'da çalışmakta olan Türkler, genellikle gastronomi alanında hizmet verirler. Uzun zaman önce Finlandiya'ya gitmiş olan ve orada kendine kebapçı ya da dönerci açarak aktif olarak çalışan birçok Türk vardır. Bunların yanında, günümüzde çalışma amaçlı giden kişiler daha çok ülkenin ihtiyacı olduğu meslek gruplarınca göç ederler. Bu nedenle de genelde gittikleri zamanlarda çalışacakları işler bellidir.

👉Finlandiya'da Asgari Ücret Ne Kadar?

Finlandiya'nın aylık asgari ücreti, 2.600 euro olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin bu denli yüksek olması sayesinde birçok firma çalışanlarına maaşlarını asgari ücret üzerinden maaş verir. Euro kurunun Türkiye'de de yüksek olması sebebi ile Türkiye'de yaşayan birçok kişi, Finlandiya'da asgari ücret ile çalışmayı kabul eder.

👉Finlandiya'da Maaşlar Ne Kadar?

Finlandiya'da çalışanların aldıkları ortalama maaşlar, güncel olarak şu aralıklarda belirlenmiştir:

  • Avukat: 4.500 €- 9.000 €
  • Bankacı: 3.800 €- 7.500 €
  • Bilgisayar Mühendisi: 5.300 €- 10.500 €
  • Çevre Mühendisi: 3.800 €- 7.500 €
  • Diş Doktoru: 6.000 €- 12.000 €
  • Doktor: 6.000 €- 12.000 €
  • Ekonomi Ve Finans Uzmanı: 7.500 €- 15.000 €
  • Elektrik Mühendisi: 4.500 €- 9.000 €
  • Elektrik – Elektronik Mühendisi: 5.300 €- 10.500 €
  • Finansçı: 5.300 €- 10.500 €
  • Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Alanında Çalışanlar: 5.300 €- 10.500 €
  • Hemşire: 3.800 €- 7.500 €
  • İç Mimar: 5.300 €- 10.500 €
  • Öğretmen: 3.800 €- 7.500 €
  • Psikolog: 5.300 €- 10.500 €
  • Turizm Rehberi: 5.300 €- 10.500 €
  • Veteriner: 7.500 €- 15.000 €
  • Yazılım Mühendisi: 7.500 €- 15.000 €
  • Ağır Sanayi İşçisi: 3.000 €- 4.500 €
  • Ağır Vasıta Şoförü: 4.500 €- 6.800 €
  • Araba Tamircisi: 5.300 €- 7.900 €
  • Aşçı: 6.000 €- 9.000 €
  • Bakım Ve Refakat Görevlisi: 3.800 €- 5.700 €
  • Bulaşıkçı: 3.000 €- 4.500 €
  • Çocuk Bakıcısı: 3.000 €- 4.500 €
  • Depo Görevlisi: 3.000 €- 4.500 €
  • Kamyon Şoförü: 4.500 €- 6.800 €
  • Kasiyer: 2.400 €- 3.600 €
  • Kurye: 3.000 €- 4.500 €
  • Mağaza Görevlisi: 3.000 €- 4.500 €
  • Temizlik İşçisi : 3.000 €- 4.500 €
  • Tezgahtar: 2.700 €- 4.100 €

Türkiye'de bir mesleği olan ve Finlandiya iş imkanlarından yararlanmak isteyen kişiler, mesleklerine göre bu ücret aralıklarında maaş alırlar. Türkiye'den gidip kendi mesleklerini icra etmek isterlerse, ülke tarafından birtakım testlere tabi tutulurlar.

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