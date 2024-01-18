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18 Ocak öğretmen yer değiştirme sonuçları 2024 | MEBBİS eş durumu atama tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları!

Türkiye genelinde öğretmenler, mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arası yer değiştirme tercihlerini belirledi ve 17 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından şimdi sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen eş durumu atama sonuçlarını 18 Ocak 2024 Perşembe günü açıklayacak. Bu sonuçlarla birlikte öğretmenler, yeni görev yerlerini öğrenerek tebligat ve ilişik kesme işlemlerine odaklanacaklar.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 08:53 Güncelleme 18 Ocak 2024, 08:53
18 Ocak öğretmen yer değiştirme sonuçları 2024 | MEBBİS eş durumu atama tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları!

Türkiye genelinde öğretmenlerin özür grubu atama süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 13 Ocak'ta başlayan öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme tercih başvuruları, 17 Ocak Çarşamba günü sona erdi. Şimdi ise adaylar, 2024 Öğretmen özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da sona erecek.

Öğretmen eş durumu atama sonuçları 18 Ocak 2024 Perşembe günü açıklanacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 19 Ocak 2024 itibarıyla yapılacak.

2024 MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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TERCİHLER NASIL YAPILIR?

İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

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