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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağını açıkladı. Bakanlık tercih işlemleri için tercih kılavuzunun bugün yayımlanacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 10:26 Güncelleme 10 Ocak 2024, 10:41
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK
Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı hatırlatıldı.

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