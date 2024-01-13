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İŞKUR dolgun maaşla çağrı merkezi personeli alımı başladı! 13-24 Ocak 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

İŞKUR, çağrı merkezi personeli alımı ile iş arayanlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni kariyer fırsatları sunuyor. Bu alım, özellikle çağrı merkezi sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncel ilanlara erişebilir ve başvurularını kolaylıkla online olarak gerçekleştirebilirler. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinden güncel çağrı merkezi personeli ilanlarına ulaşabilir ve online başvuru sürecini tamamlayabilirler. Bu alım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çağrı merkezleri için geçerli olup, geniş bir coğrafyada iş imkanları sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:15 Güncelleme 13 Ocak 2024, 10:15
İŞKUR dolgun maaşla çağrı merkezi personeli alımı başladı! 13-24 Ocak 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara yeni bir istihdam kapısı açıyor. Son duyurulara göre, çağrı merkezi sektöründe istihdam edilmek üzere 450 personel alımı yapılacak. Bu gelişme, çağrı merkezi alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu alımın başvuru şartları ve detayları ise iş arayanlar için önemli bilgiler içeriyor. Çağrı merkezi sektörü, hızla gelişen ve birçok kişiye istihdam sağlayan bir alan olarak dikkat çekiyor. İŞKUR'un sağladığı bu iş fırsatı, sektördeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve iş arayan vatandaşlara kaliteli iş imkanları sunmak için önemli bir adım.

Çağrı Merkezi Personeli Alımı Başladı

İŞKUR Açık İş İlanları üzerinden duyurulan çağrı merkezi personel alımında başvurular başlamış durumda. Türkiye genelinde online olarak gerçekleştirilecek personel alımı için adayların belirli genel şartları taşıması gerekmekte.

İŞKUR Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alım Detayları

İŞKUR, çeşitli kurumlar için çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı yapacak. Türkiye genelinde binden fazla kişi bu alımlarla iş bulma fırsatı yakalayacak. Özel sektörde gerçekleştirilecek alımlarda mülakat ya da KPSS şartı aranmayacak.

Çağrı Merkezi Personeli Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. İşte genel başvuru şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • En az 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydı temiz olmak.
  • Diksiyonun düzgün olması.
  • Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek.

Özel başvuru şartları, ilanların içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Son başvuru tarihi ve diğer detaylar ilanlarda belirtilmektedir.

Çağrı merkezi müşteri temsilcisinin temel görevi, gelen çağrıları doğru ve net bir şekilde karşılamaktır. Kalite kurallarına bağlı olarak çağrıları yanıtlayan personel, oturarak ve kulaklık takarak müşterilerin istek, şikayet ve dileklerini dinleyip cevaplandırırlar.

İŞKUR Çağrı Merkezi Personeli Alımı İlanları

İŞKUR üzerinden yayımlanmış olup, adayların başvurularını sisteme üye girişi yaparak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte detaylı personel alımı listesi:

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Kadıköy

Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 10.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Pendik

Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 12.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Ataşehir

Pozisyon: 2 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 13.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Esenler

Pozisyon: 3 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 15.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Eyüp

Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 15.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Kağıthane

Pozisyon: 52 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 16.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - Ankara / Çankaya

Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 17.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Ümraniye

Pozisyon: 10 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 18.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Beykoz

Pozisyon: 15 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 19.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Kartal

Pozisyon: 2 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 19.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - Kocaeli / Körfez

Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 20.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Pendik

Pozisyon: 5 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2024

Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Sancaktepe

Pozisyon: 2 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 24.01.2024

İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden açık iş ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. İŞKUR'a Üye Olma ve Giriş Yapma:

    • Öncelikle, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın. Eğer daha önce üye olmadıysanız, "Üye Ol" seçeneğini kullanarak kayıt işlemini gerçekleştirin.
    • Üyelik bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra, ana sayfada bulunan "İş Arayan" bölümüne erişin.

  2. Açık İş İlanlarına Erişim:

    • "Açık İş İlanları" veya "İş Arama" bölümüne tıklayın.
    • Burada, aradığınız iş pozisyonuna, çalışmak istediğiniz il veya ilçeye, sektöre ve diğer kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz.

  3. İlanlara Göz Atma ve Başvuru:

    • Arama sonuçlarından size uygun olan ilanları inceleyin.
    • İlgilendiğiniz ilana tıkladığınızda, iş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer detaylar açılacaktır.
    • İlanda belirtilen şartları taşıyorsanız, ilan sayfasında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirin.

  4. Başvuru Sonrası Süreç:

    • Başvurunuz tamamlandıktan sonra, işveren tarafından değerlendirileceksiniz.
    • İşveren, uygun adaylar arasından seçim yaparak, mülakat veya diğer işe alım süreçleri için iletişime geçebilir.

  5. Başvuru Takibi:

    • İŞKUR hesabınız üzerinden başvurularınızı takip edebilir ve başvurduğunuz ilanlar hakkında güncel bilgi alabilirsiniz.

İŞKUR çağrı merkezi personeli alımı ilanları için tıklayınız

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