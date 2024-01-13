İŞKUR dolgun maaşla çağrı merkezi personeli alımı başladı! 13-24 Ocak 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

Çağrı Merkezi Personeli Başvuru Şartları
Başvuru yapacak adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. İşte genel başvuru şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- En az 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
- Güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydı temiz olmak.
- Diksiyonun düzgün olması.
- Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek.
Özel başvuru şartları, ilanların içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Son başvuru tarihi ve diğer detaylar ilanlarda belirtilmektedir.
Çağrı merkezi müşteri temsilcisinin temel görevi, gelen çağrıları doğru ve net bir şekilde karşılamaktır. Kalite kurallarına bağlı olarak çağrıları yanıtlayan personel, oturarak ve kulaklık takarak müşterilerin istek, şikayet ve dileklerini dinleyip cevaplandırırlar.
İŞKUR Çağrı Merkezi Personeli Alımı İlanları
İŞKUR üzerinden yayımlanmış olup, adayların başvurularını sisteme üye girişi yaparak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte detaylı personel alımı listesi:
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Kadıköy
Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 10.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Pendik
Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 12.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Ataşehir
Pozisyon: 2 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 13.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Esenler
Pozisyon: 3 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 15.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Eyüp
Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 15.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Kağıthane
Pozisyon: 52 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 16.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - Ankara / Çankaya
Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 17.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Ümraniye
Pozisyon: 10 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 18.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Beykoz
Pozisyon: 15 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 19.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Kartal
Pozisyon: 2 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 19.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - Kocaeli / Körfez
Pozisyon: 1 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 20.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Pendik
Pozisyon: 5 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 23.01.2024
Çağrı Merkezi Elemanı - İstanbul / Sancaktepe
Pozisyon: 2 Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi: 24.01.2024
İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden açık iş ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
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İŞKUR'a Üye Olma ve Giriş Yapma:
- Öncelikle, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın. Eğer daha önce üye olmadıysanız, "Üye Ol" seçeneğini kullanarak kayıt işlemini gerçekleştirin.
- Üyelik bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra, ana sayfada bulunan "İş Arayan" bölümüne erişin.
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Açık İş İlanlarına Erişim:
- "Açık İş İlanları" veya "İş Arama" bölümüne tıklayın.
- Burada, aradığınız iş pozisyonuna, çalışmak istediğiniz il veya ilçeye, sektöre ve diğer kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz.
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İlanlara Göz Atma ve Başvuru:
- Arama sonuçlarından size uygun olan ilanları inceleyin.
- İlgilendiğiniz ilana tıkladığınızda, iş tanımı, aranan nitelikler, başvuru şartları ve diğer detaylar açılacaktır.
- İlanda belirtilen şartları taşıyorsanız, ilan sayfasında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirin.
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Başvuru Sonrası Süreç:
- Başvurunuz tamamlandıktan sonra, işveren tarafından değerlendirileceksiniz.
- İşveren, uygun adaylar arasından seçim yaparak, mülakat veya diğer işe alım süreçleri için iletişime geçebilir.
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Başvuru Takibi:
- İŞKUR hesabınız üzerinden başvurularınızı takip edebilir ve başvurduğunuz ilanlar hakkında güncel bilgi alabilirsiniz.
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