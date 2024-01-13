İŞKUR dolgun maaşla çağrı merkezi personeli alımı başladı! 13-24 Ocak 18 yaş üstü vatandaş başvursun! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara yeni bir istihdam kapısı açıyor. Son duyurulara göre, çağrı merkezi sektöründe istihdam edilmek üzere 450 personel alımı yapılacak. Bu gelişme, çağrı merkezi alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu alımın başvuru şartları ve detayları ise iş arayanlar için önemli bilgiler içeriyor. Çağrı merkezi sektörü, hızla gelişen ve birçok kişiye istihdam sağlayan bir alan olarak dikkat çekiyor. İŞKUR'un sağladığı bu iş fırsatı, sektördeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve iş arayan vatandaşlara kaliteli iş imkanları sunmak için önemli bir adım.