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Sağlık Bakanlığı 26 bin 962 Tabip ve Uzman Tabip alacak! Tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak! İşte başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kapsamında 26 bin 962 Tabip ve Uzman Tabip alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte başvuru şekli ve şartları araştırılmaya başlandı. Buna göre sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 17:41 Güncelleme 09 Ocak 2024, 17:41
Sağlık Bakanlığı 26 bin 962 Tabip ve Uzman Tabip alacak! Tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak! İşte başvuru şartları...

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası detaylar belli olmaya başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2024 YILI PERSONEL ALIMI

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Ancak aşvuru takvimi henüz duyurulmadı. Kılavuzun yayınlanması ile başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli olacak. Başvuru işlemlerinin internet üzerinden alınması beklenirken yeni bir duyuru yapıldığı taktirde gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

BRANŞ VE KADROLAR

🍇Diyetisyen (1)

👶Ebe (9)

💉Hemşire (2)

👔Sağlık Memuru (25)

⚙Sağlık Teknikeri (1)

🥼Tabip (3.498)

🥼Uzman Tabip (23.464)

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