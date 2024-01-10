Temizlik, güvenlik sekreter alımı başvuru şartları nedir? 10-31 Ocak İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı

Açık Olan Diğer Kadrolar
İŞKUR üzerinden duyurulan hastane personel alımlarının yanı sıra, diğer sektörlerde de çeşitli iş pozisyonları için alımlar yapılıyor. Bu kadrolar arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, paketleme işçisi, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, makineci, kasiyer, gazaltı kaynakçısı, şoför, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, özel güvenlik görevlisi, büro memuru, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, haberleşme tesisatı bakım ve onarımcısı, forklift operatörü, market elemanı, bulaşıkçı, aşçı ve mutfak görevlisi gibi pozisyonlar bulunmaktadır.
Beden İşçisi (Genel) 22016
Temizlik Görevlisi 4615
Satış Danışmanı / Uzmanı 2994
Garson (Servis Elemanı) 1682
Paketleme İşçisi 1445
Ambar/Depo Görevlisi 1422
Ön Muhasebeci 1397
Makineci (Dikiş) 1186
Kasiyer 1165
Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag Kaynakçısı) 1140
Şoför-Yük Taşıma 1009
Reyon Görevlisi 999
Konfeksiyon İşçisi 962
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 904
Büro Memuru (Genel) 846
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 824
Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 812
Forklift Operatörü 782
Market Elemanı 774
Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler 750
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 746
Bulaşıkçı (Stevard) 737
Aşçı 717
Mutfak Görevlisi 674
Elektrikçi (Genel) 672
Lojistik Elemanı 561
Başvuru Süreci ve Adımlar
İŞKUR üzerinden yapılacak hastane personel alımlarına başvuru yapacak adaylar, İŞKUR'un resmi internet sayfasına gitmeleri gerekmektedir. İşte başvuru için takip edilmesi gereken adımlar:
- İŞKUR'un resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin.
- Açılan sayfada 'İş Arayan' bölümünden giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda 'İş İlanları' kısmına tıklayın.
- İş ilanı arama sayfasında, başvurmak istediğiniz kadroları 'Meslek' kısmına yazarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.