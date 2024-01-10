Temizlik, güvenlik sekreter alımı başvuru şartları nedir? 10-31 Ocak İŞKUR hastanelere personel ve işçi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet sitesi üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Yapılan bu son dakika açıklamasında, en az ilkokul mezunu adaylar arasından çeşitli hastanelere personel ve işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu alımlar, Türkiye'nin birçok şehrindeki hastaneler için geçerli olacak ve başvurular internet üzerinden kabul edilecek.