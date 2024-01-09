İŞKUR 95 bin işçi alacak! 10-31 Ocak’ta KPSS’siz ilanlar için online başvuru ekranı açıldı! Temizlikçi, garson, paketleme işçisi, güvenlikçi...

İstihdamda artış sürerken, İŞKUR bu alanda önemli bir rol üstleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu.

Kurumun geçen yıl 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme ve 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptığını belirten Işıkhan, "2023 yılında 464 bin 138 kadın, 772 bin 888 erkek olmak üzere toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

457 BİNİ GENÇ

İŞKUR'un istatistiklerine göre; kurum 457 bin 724 genç, 35 bin 177 engelli ve 251 bin 852 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti. Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' mesleklerinde gerçekleştirildi.