Lise mezunu kadın polis alımları başladı mı 2024? Lise mezunu polis olma şartları nelerdir? İşte kadın polis olma aşamaları

Baş örtülü kadın polis adaylarının, fiziki ve diğer gerekli şartları taşımaları halinde, baş örtüsü kullanmaları başvurularında herhangi bir engel teşkil etmez. Lise mezunu olarak polis olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar ve polislik süreci ile ilgili detaylar haberimizde sıralanmıştır.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak (Kadın polis olmak isteyen kişiler eğer yurt dışı okullardan mezun olmuşlarsa, denklik belgesine sahip olmak durumundadırlar.) • Gerekli KPSS taban puanını almış olmak • Fiziksel gereklilik sınavını geçmek • 18- 24 yaşları arasında olmak • 1.62 cm boyundan daha uzun olmak • Beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması • Sağlık yönetmeliği şartlarını taşımak • Silah taşımaya engel bir duruma sahip olmamak • Geçmişte herhangi bir yüz kızartıcı ceza almamış olmak

👉Kapalı Bayan Polis Olma Şartları Nelerdir?

Başı kapalı polis olmak isteyen kişilerin belirlenmiş olan polis olma şartlarından ekstra şartlar taşımalarına gerek yoktur. Kadın polis adayları, eğer gerekli fiziki ve diğer şartları taşıyorlarsa baş örtülü olmaları kendilerine herhangi bir engel teşkil etmez.

👉Lise Mezunu Polis Olma Şartları Nelerdir?

👉Lise mezunlarının polis olabilmek için yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Lise ve dengi okullardan resmi olarak mezunu olmuş olmak

• Yükseköğretime Giriş Sınavı için talep edilen puanı almış olmak (Erkek ve kadın polis olmak isteyen kişiler için bu puan, güncel olarak TYT sınav türünde 250,00 puanın alınmış olması gereklidir.)

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Sağlık yönetmeliği şartlarını taşımak

• Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

• Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

• Sağlık Yönetmeliği sebepleri hariç tutulmak üzere, herhangi bir sebep dolayısıyla polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu olarak ayrılmak

• Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması

• Eğitim yılının itibari ile herhangi bir siyasi parti ile ilişkisinin bulunmaması

• Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

• Devlete karşı bir suç işlememiş olmak