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Lise mezunu kadın polis alımları başladı mı 2024? Lise mezunu polis olma şartları nelerdir? İşte kadın polis olma aşamaları

Başörtüsü takan kadınların, polislik mesleğine başvuru sürecinde karşılaşabilecekleri durumlar, belirli şartların sağlanması halinde herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Bu, fiziksel yeterlilik, eğitim düzeyi ve diğer gerekli koşulların yerine getirilmesini içerir. Özellikle lise mezunu olan kadınlar için polislik kariyerine giriş süreci ve bu alandaki temel gereklilikler, adayların başarılı bir şekilde mesleğe adım atmalarını sağlamak amacıyla makalemizde ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Peki lise mezunu kadın polis alımları başladı mı 2024? Lise mezunu polis olma şartları nelerdir? İşte kadın polis olma aşamaları...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 12:44 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:51
Lise mezunu kadın polis alımları başladı mı 2024? Lise mezunu polis olma şartları nelerdir? İşte kadın polis olma aşamaları

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Baş örtülü kadın polis adaylarının, fiziki ve diğer gerekli şartları taşımaları halinde, baş örtüsü kullanmaları başvurularında herhangi bir engel teşkil etmez. Lise mezunu olarak polis olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar ve polislik süreci ile ilgili detaylar haberimizde sıralanmıştır.

👉Kadınların polis olabilmek için yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak (Kadın polis olmak isteyen kişiler eğer yurt dışı okullardan mezun olmuşlarsa, denklik belgesine sahip olmak durumundadırlar.)
• Gerekli KPSS taban puanını almış olmak
• Fiziksel gereklilik sınavını geçmek
• 18- 24 yaşları arasında olmak
• 1.62 cm boyundan daha uzun olmak
• Beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması
• Sağlık yönetmeliği şartlarını taşımak
• Silah taşımaya engel bir duruma sahip olmamak
• Geçmişte herhangi bir yüz kızartıcı ceza almamış olmak

👉Kapalı Bayan Polis Olma Şartları Nelerdir?

Başı kapalı polis olmak isteyen kişilerin belirlenmiş olan polis olma şartlarından ekstra şartlar taşımalarına gerek yoktur. Kadın polis adayları, eğer gerekli fiziki ve diğer şartları taşıyorlarsa baş örtülü olmaları kendilerine herhangi bir engel teşkil etmez.

👉Lise Mezunu Polis Olma Şartları Nelerdir?

👉Lise mezunlarının polis olabilmek için yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Lise ve dengi okullardan resmi olarak mezunu olmuş olmak
• Yükseköğretime Giriş Sınavı için talep edilen puanı almış olmak (Erkek ve kadın polis olmak isteyen kişiler için bu puan, güncel olarak TYT sınav türünde 250,00 puanın alınmış olması gereklidir.)
• 18 yaşını doldurmuş olmak
• Sağlık yönetmeliği şartlarını taşımak
• Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
• Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
• Sağlık Yönetmeliği sebepleri hariç tutulmak üzere, herhangi bir sebep dolayısıyla polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu olarak ayrılmak
• Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması
• Eğitim yılının itibari ile herhangi bir siyasi parti ile ilişkisinin bulunmaması
• Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak
• Devlete karşı bir suç işlememiş olmak

👉Lise Mezunu Polis Alımı Ne Zaman 2024?

2024 EGM polis alımı başvuru tarihleri için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.

👉Polislik Hangi Sınavdan Alıyor 2024?

Polis olabilmek için girilmesi gereken sınav, KPSS'dir. Üniversite mezunu olan kişilerin polis olabilmeleri için KPSS sınavına girmeleri ve P93 türünde belirlenmiş olan taban puanı üzerinden yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Lise mezunlarının polis olabilmeleri içinse TYT sınavına girmeleri gereklidir.

👉Polislik Aşamaları Nelerdir?

Polis olma aşamaları, güncel olarak şöyle listelenmiştir:
• Polislik başvurusunun yapılması
• Ön başvurunun kabulü
• Sağlık kontrolünden geçilmesi
• Fiziksel sınava girilmesi
• Fiziksel sınavdan başarı ile geçilmesinden sonra mülakata girilmesi
Mülakattan geçildikten sonra kişiler, polis olma hakkına sahip olurlar.

👉POMEM Sınavında Neler Soruluyor?

POMEM sınavının soru dağılımı, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Atatürkçülük (inkılapçılık, halkçılık, cumhuriyetçilik): 10 soru
• Genel kültür (trafik, internet gibi güncel konular): 10 soru
• Atasözleri ve deyimler: 30 soru
Polis olmak isteyen kişiler, bu sorulardan ne kadar fazlasını doğru olarak yanıtlarlarsa, sonraki aşama olan fiziksel sınava geçme ihtimalleri de o kadar artar. Erkek ve kadın polis olmak isteyen kişilerin tümü aynı sınava tabi tutulurlar. Sınava giren herkesin geçebilmek için kendilerine sorulan toplam 50 sorudan en az 30 tanesini doğru cevaplamaları zorunludur.

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