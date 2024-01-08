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2023/2 merkezi atama sonuçları | KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM KPSS tercih sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 dönemi için yapılan merkezi atama tercih sonuçları, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu beklenen sonuçları duyurdu. Adaylar, KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ÖSYM.gov.tr adresinden sorgulayabiliyorlar. Bu sonuçlar, adayların kamu kurumlarındaki iş yerlerine atanmaları açısından büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 14:55 Güncelleme 08 Ocak 2024, 15:22
2023/2 merkezi atama sonuçları | KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM KPSS tercih sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2023/2 dönemi tercih sonuçları, memur olmak isteyen adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarına bakmak için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresine girmeleri gerekiyor. Site üzerinden adaylar, kendi T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, sonuçlarına ulaşabilirler. Adaylar, bu sonuçları gördükten sonra, atandıkları kurum ve pozisyonları öğrenebilecekler.



Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA BİLGİSİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.



Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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