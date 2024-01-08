2023/2 merkezi atama sonuçları | KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2023/2 merkezi atama sonuçlarına bakmak için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresine girmeleri gerekiyor. Site üzerinden adaylar, kendi T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, sonuçlarına ulaşabilirler. Adaylar, bu sonuçları gördükten sonra, atandıkları kurum ve pozisyonları öğrenebilecekler.