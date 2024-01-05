2024 TYP işçi alımı | İŞKUR TYP ile okullara temizlikçi alımı ne zaman başlayacak? 2024’te TYP kadro çıkacak mı?

Türkiye'de, afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebepler gibi özel politika gerektiren durumlarda kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP), özellikle işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürebilmelerini sağlamak ve geçici gelir desteği sunmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanmaktadır.

Henüz 2024 yılı için TYP alımları başlamadı. Detaylar netleştiğinde ve ilanlar duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

TYP Uygulama Koşulları: TYP, afet, salgın, acil durum, diğer mücbir sebepler ve sosyal kriz gibi olağanüstü durumları kapsamaktadır. Bu programlara katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve belirli sosyal güvenlik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Öğrenciler ve emekliler programdan yararlanamazken, özel politika gruplarına öncelik verilmektedir.

Katılımcı Seçimi: Katılımcıların seçiminde noter kurası, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi uygulanmaktadır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar gibi özel politika gruplarına öncelik tanınmaktadır.