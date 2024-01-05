Devlet hastanesine Ocak 2024 hemşire, biolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, laborant alımı başvuru şartları belli oldu! İşte tüm kadrolar

Akdeniz Üniversitesi, sağlık sektöründe istihdamın önemli bir parçası olan 263 sözleşmeli hastane personeli alımını duyurdu. Bu alım, kamu sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. İlan edilen pozisyonlar arasında hemşire, biolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, laborant, büro personeli, tekniker, destek personeli ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslek grupları yer alıyor.
Genel Başvuru Şartları
Akdeniz Üniversitesi, başvuru yapacak adaylardan birtakım genel şartlar talep ediyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel nitelikleri taşımak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak gibi temel kriterler bulunuyor. Ayrıca, adayların sağlık durumlarının bu görevleri yerine getirmelerine engel teşkil etmemesi ve vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerekiyor.
Başvuru Süreci ve Tarihleri
Adaylar, başvurularını Akdeniz Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. "İsteklilerin; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yukarıda belirtilen pozisyonlara http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden Online başvuruda bulunabilecek olup, adayların başvuruda bulunacağı pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir"