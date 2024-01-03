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Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı 2024! MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

İlkokul, ortaokul ve liselerde farklı derece ve kıdemde görev yapan öğretmenler, memur maaş zammı hesaplaması yapılırken Temmuz-Aralık arasındaki enflasyon verilerini dikkate alacaklar. 2024 yılı Ocak-Temmuz arasında toplu sözleşme kapsamında %15'lik zammı garantileyen öğretmenler, yeni maaşlarını öğrenmek istiyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:13 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:13
Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı 2024! MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, maaş zamlarını öğrenmek için bekledikleri günü karşılamaya hazırlanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak, bu da öğretmen maaşları üzerindeki etkiyi belirleyecek. Peki, 2024 Öğretmen maaşları kaç TL oldu? Ocak 2024 zamlı öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşları ne kadar? Emekli öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte merak edilenler...

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ

2024 yılında memur maaş zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. İkinci altı ay için öngörülen %6'lık toplu sözleşme zammı, bu dönemdeki enflasyondan çıkarılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu %33,64 olarak açıklandı. Yüzde 6'lık zammın çıkarılmasıyla elde edilen %27,64 rakamına, Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen %15'lik toplu sözleşme zammı eklenerek memur maaş zammı %42,64 oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ

1/4 derecesinde görev yapan öğretmenlere %50 zam yapıldığında, maaşları 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya çıkacak.

ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranları Aralık ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek. Maaş ödemeleri her ayın 15'inde yapıldığından, memurlar ve öğretmenler Ocak ayının 15'inde zamlı maaşlarını alabilecekler.

ARALIK AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

Hatırlatma: Kesin zam oranları açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.

Temmuz-Kasım ayları için sırasıyla %9,49, %9,09, %4,75, %3,43 ve %3,28 enflasyon açıklanmıştı.

Aralık ayı enflasyonu, belirlenen zam oranları ve refah payıyla birlikte öğretmen maaşlarını etkileyecek.

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