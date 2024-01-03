Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı 2024! MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, maaş zamlarını öğrenmek için bekledikleri günü karşılamaya hazırlanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak, bu da öğretmen maaşları üzerindeki etkiyi belirleyecek. Peki, 2024 Öğretmen maaşları kaç TL oldu? Ocak 2024 zamlı öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşları ne kadar? Emekli öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte merak edilenler...

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ

2024 yılında memur maaş zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon rakamları üzerinden belirlenecek. İkinci altı ay için öngörülen %6'lık toplu sözleşme zammı, bu dönemdeki enflasyondan çıkarılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu %33,64 olarak açıklandı. Yüzde 6'lık zammın çıkarılmasıyla elde edilen %27,64 rakamına, Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen %15'lik toplu sözleşme zammı eklenerek memur maaş zammı %42,64 oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ

1/4 derecesinde görev yapan öğretmenlere %50 zam yapıldığında, maaşları 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek. Uzman öğretmenlerin maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya çıkacak.