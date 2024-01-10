Onlarca şehre 18-28 bin TL maaşla personel alımı başladı! KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... İşte başvuru ilanları, şartları

İŞKUR tarafından yürütülen bu işçi alımı, çok sayıda farklı meslek grubundan adayları hedef alıyor. Bu çeşitlilik, farklı yetenek ve deneyimlere sahip adayların kamu sektöründe iş bulmalarına olanak tanıyor. Alınacak pozisyonlar ve ilgili meslek grupları, İŞKUR'un resmi ilanında detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Özellikle, KPSS şartı olmaksızın yapılacak bu işçi alımları, birçok aday için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartı aranmaksızın yapılacak olan bu personel ve işçi alımlarında, başvurular internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, adaylar belediyelere ve belediye şirketlerine de başvuruda bulunabilirler. İŞKUR'un bu duyurusu, farklı alanlarda iş arayan vatandaşlar için büyük bir imkan yaratmıştır.