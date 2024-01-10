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Onlarca şehre 18-28 bin TL maaşla personel alımı başladı! KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... İşte başvuru ilanları, şartları

İŞKUR, KPSS şartı olmadan gerçekleştireceği işçi alımı ile geniş bir istihdam alanı yaratıyor ve çeşitli meslek gruplarından birçok kişiye iş olanağı sunuyor. Bu işçi alımı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat teşkil ediyor ve kamu sektöründe çalışma şansı sağlıyor. İŞKUR tarafından yapılacak işçi alımının başvuru şartları ve süreci, İŞKUR'un resmi internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, bu şartları karşılamaları ve belirlenen süre içerisinde başvurularını yapmaları gerekir.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 11:59 Güncelleme 10 Ocak 2024, 11:59
Onlarca şehre 18-28 bin TL maaşla personel alımı başladı! KPSS şartsız güvenlik, temizlik, hizmetli, sağlıkçı... İşte başvuru ilanları, şartları

İŞKUR tarafından yürütülen bu işçi alımı, çok sayıda farklı meslek grubundan adayları hedef alıyor. Bu çeşitlilik, farklı yetenek ve deneyimlere sahip adayların kamu sektöründe iş bulmalarına olanak tanıyor. Alınacak pozisyonlar ve ilgili meslek grupları, İŞKUR'un resmi ilanında detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Özellikle, KPSS şartı olmaksızın yapılacak bu işçi alımları, birçok aday için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartı aranmaksızın yapılacak olan bu personel ve işçi alımlarında, başvurular internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, adaylar belediyelere ve belediye şirketlerine de başvuruda bulunabilirler. İŞKUR'un bu duyurusu, farklı alanlarda iş arayan vatandaşlar için büyük bir imkan yaratmıştır.

KPSS Şartı Yok

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada, personel alımlarında KPSS şartının aranmadığı belirtilmiştir. Bu durum, KPSS sınavına girmemiş veya yeterli puan alamamış adaylar için önemli bir istihdam fırsatı yaratmaktadır.

Başvuru Şartları

İş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olması.
  • Kamu haklarından mahrum olmaması.
  • Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması. Bu şart, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen suçlar ve diğer ağır suçlar için geçerlidir.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir sorunun bulunmaması. Askerlik çağına gelmemiş, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.
  • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek beden veya akıl hastalığının bulunmaması.
  • İlan edilen kadrolar için gerekli diğer başvuru şartlarını taşıyor olması.

İşçi Alımı İçin Başvuru Süreci

İşçi alımı için başvuru süreci, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili belediyeler ve belediye şirketleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve gerekli belgelerle başvuruda bulunması önemlidir.

İşte Tüm İlanlar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024

İstanbul Güven Su Suları San. Ve Tic. A.Ş. 31.01.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 31.01.2024

İstanbul Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 08.01.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 13.01.2024

Ordu Ortur Turizm ve Otelcilik San. ve Tic. A.Ş. 15.01.2023

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 20.01.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 21.01.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 22.01.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 25.01.2024

Kayseri Kay-Tur Eğit Tic A.Ş-22.01.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 25.01.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 26.01.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024

İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 26.01.2024

Denizli Özel Halıcı Ahmet Urkay Arkeloji ve Etnoğrafya Müzesi 19.01.2024

Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.30.01.2024

Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.30.01.2024 (1)

Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.30.01.2024 (2)

Çorum Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-19.01.2024

İzmir İztarım Eğitim Kurumları Danışmanlık Tarımsal Üretim San. Tic. A.Ş. 30.01.2024

Diyarbakır Dicle SYDV 28.12.2023

Adıyaman Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024

Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. (1) 08.01.2024

Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. (2) 08.01.2024

Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. (3) 08.01.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.01.2024

İzmir Ulaşım Hizm. Mak. San. A.Ş. (İZULAŞ) 07.01.2024

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2024

Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2024 (1)

Malatya Arapgir Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024

İzmir İZULAŞ İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Mak.San.A.Ş. 07.01.2024

Antalya Elmalı Sosyal YArdımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.01.2024

Tokat Başçiftlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 08.01.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 07.01.2024

Denizli Güney Belediyesi Personel Ltd.Şti. 08.01.2024

İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 08.01.2024

Sivas Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş. 31.01.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.01.2024

Çorum Uğurludağ Kaymakamlığı /Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bşk.10.01.2024

Amasya Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024

HALFETİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PROJE KOORDİNATÖRÜ

HALFETİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI EĞİTİCİ

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 08.01.2024

Yalova Armutlu Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.01.2024

Van Gevaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.01.2024

Kırıkkale Karakeçili SYDV İşçi Alımı 10.01.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş.10.01.2024

Muğla Büyükşehir Belediyesi MKS Turizm İnşaat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. 10.01.2024

Isparta Eğirdir Sosyal Yard.ve Day.Vak.Başk.09.01.2024

İstanbul BEYTAŞ Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. 09.01.2024

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 09.01.2024

Kırıkkale Bahşılı Bld. Pers. Ltd. Şti. 08.01.2024

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 12.01.2024

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (1)

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (2)

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (3)

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (4)

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (5)

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 07.01.2024 (6)

Bingöl Yedisu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Sivas Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 11.01.2024

Afyonkarahisar Tatarlı Taşımacılık Petrol Ve Petrol Ürünleri Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 08.01.2024

Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş. 29.03.2024

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 09.01.2024

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 09.01.2024

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş. 07.01.2024

Kırıkkale Bahşılı Bld. Pers. Ltd. Şti. 09.01.2024

Aydın Çine Çipaş A.Ş. 08.01.2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 08.01.2024

Şırnak Beytüşşebap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.01.2024

Balıkesir Edremit Belediyesi Personel A.Ş. 08.01.2024

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 08.01.2023

Mersin Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 09.01.2024

Adana Karataş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş.12.01.2024

Antalya Finike Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.01.2024

Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 11.01.2024

Akpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 11.01.2024

Sivas Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.01.2024

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 07.01.2024

Samsun Salıpazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Balıkesir Dursunbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 11.01.2024

Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 10.01.2024

Çorum İskilip Belediyesi Personel Limited Şirketi 07.01.2024

Kastamonu Cide Bel. Per. Ltd. Şti. 11.01.2024

Kastamonu Cide Bel. Per. Ltd. Şti. 10.01.2024

Kastamonu Cide Bel. Per. Ltd. Şti. 10.01.2024 (1)

Kayseri İncesu İmar Eğitim A.Ş. 09.01.2024

Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 08.01.2024

Kırıkkale Bahşılı Bld. Pers. Ltd. Şti. 10.01.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 07.01.2024 (1)

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 08.01.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 10.01.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 11.01.2024

Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 09.01.2024

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi 10.01.2024

Afyonkarahisar Sanbel Day.Tük.Malları Turizm. Pet.Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. Engelli Alım İlanı 8.01.2024

İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 12.01.2024

Bursa Harmancık Eko Turizm Gıda Ltd. Şti. 08.01.2024

Afyonkarahisar Emirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Giresun Güvenlik İnşaat Nakliye Turizm San. ve Tic. A.Ş 07.01.2024

Manisa Gölmarmara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.01.2024

İstanbul Sarıyer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.01.2024

Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 08.01.2024

Çankırı Atkaracalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Eskişehir Han Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

Çorum İskilip Belediyesi Personel Limited Şirketi 10.01.2024

Bursa Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.01.2024

Antalya Aksu Belediyesi Personel A.Ş. 08.01.2024

Konya Bolkar İnşaat Hayvancılık Tur. Hiz. İşl. San. ve Tic. AŞ.09.01.2024

Erzurum Oltu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 15.01.2024

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 08.01.2024

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 08.01.2024 (1)

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 12.01.2024

Bursa İznik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.01.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 11.01.2024 (1)

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 08.01.2024 (1)

Balıkesir Edremit Belediyesi Personel A.Ş. 09.01.2024

Yalova Yabeltaş Yalova İnş.Oto.Ulaş.Çev.Rek.Tur.Kül.San.Tar. Ve Hayv.Taah.San.Tic.A.Ş. 08.01.2024

Adana Ceyhan Öğretmenevi ve ASO Kamu İktisadi İşletmesi 12.01.2024

Mersin Erdemli Personel A.Ş. 09.01.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 10.01.2024

İstanbul Ulaşım Hizm. ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş. 15.01.2024

Aydın Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 15.01.2024

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan "Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı" ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın

2. İlgili Bölüme Erişin

  • Ana sayfada, "Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları" bölümüne tıklayın. Bu bölüm, genellikle ana sayfanın alt kısmında yer alır.

3. İlanları İnceleyin

  • Açılan sayfada yer alan kamu işçi alımı ilanlarını inceleyin. Burada, farklı kurumlar tarafından yayımlanan güncel iş ilanları listelenir.

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