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Ocak 2024 devlet hastanesine hemşire, biolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, laborant alımı başvuru şartları belli oldu! İşte tüm kadrolar

Akdeniz Üniversitesi, sağlık sektöründe istihdamın önemli bir parçası olan 263 sözleşmeli hastane personeli alımını duyurdu. Bu alım, kamu sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. İlan edilen pozisyonlar arasında hemşire, biolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, laborant, büro personeli, tekniker, destek personeli ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslek grupları yer alıyor.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 17:07 Güncelleme 04 Ocak 2024, 17:07
Ocak 2024 devlet hastanesine hemşire, biolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, laborant alımı başvuru şartları belli oldu! İşte tüm kadrolar

Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, alım sürecinin KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu, adayların yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulmadan, doğrudan 2022 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirileceği anlamına geliyor. Böylece, adayların kamu sektöründe istihdam edilmesi süreci daha şeffaf ve objektif bir temele oturtulmuş oluyor.

Genel Başvuru Şartları

Akdeniz Üniversitesi, başvuru yapacak adaylardan birtakım genel şartlar talep ediyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel nitelikleri taşımak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak gibi temel kriterler bulunuyor. Ayrıca, adayların sağlık durumlarının bu görevleri yerine getirmelerine engel teşkil etmemesi ve vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerekiyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Adaylar, başvurularını Akdeniz Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. "İsteklilerin; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yukarıda belirtilen pozisyonlara http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden Online başvuruda bulunabilecek olup, adayların başvuruda bulunacağı pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir"

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Nitelikler

Alım yapılacak pozisyonlar arasında sağlık sektörünün çeşitli alanlarından meslek grupları bulunmaktadır. Bu meslek grupları, sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve kapsamlılığını göstermektedir. Her bir pozisyon için belirlenen KPSS puan düzeyi ve diğer özel şartlar, adayların mesleki yeterliliklerini ve uygunluklarını belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.

Akdeniz Üniversitesi'nin bu personel alımı, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım niteliğinde. Adayların, bu fırsatı değerlendirirken belirtilen şartlara ve süreçlere dikkat etmeleri, başarılı bir başvuru için kritik öneme sahip. Bu alım, aynı zamanda üniversitenin sağlık hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılmasına yönelik adımlarından biri olarak görülebilir. Bu süreç, hem adaylar hem de üniversite için karşılıklı fayda sağlayacak bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

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